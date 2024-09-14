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Запад выставляет Путина в дурном свете, заявил основатель Pink Floyd
Запад выставляет Путина в дурном свете, заявил основатель Pink Floyd - РИА Новости, 14.09.2024
Запад выставляет Путина в дурном свете, заявил основатель Pink Floyd
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, что Запад пытается выставить его и президента РФ Владимира Путина "плохими... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T02:33
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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, что Запад пытается выставить его и президента РФ Владимира Путина "плохими парнями" в развернувшейся моральной борьбе между добром и злом. "Они вынуждены представлять меня, Фаину, Владимира Путина и многих других в качестве плохих парней. Потому что они понимают, что эта битва продолжается", - сказал он в беседе с журналистом из Луганска Фаиной Савенковой, в ходе которой она задала несколько вопросов РИА Новости. По его мнению, западные правительства пытаются представить в негативном свете всех, кто от них отличается и находится по другую сторону в этой борьбе. "Мы участвуем в экзистенциальной битве за сохранение души человечества. Это очень большая философская, моральная битва между добром и злом, правильным и неправильным. Я пытаюсь участвовать в этой экзистенциальной битве. Потому что если мы проиграем эту битву, если фашисты, если правительство США, если враг в этой битве победит, они уничтожат эту планету", - подчеркнул Уотерс. Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине. Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
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Роджер Уотерс: Запад пытается выставить Путина "плохим парнем"
Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Запад пытается выставить его и Путина "плохими парнями" в развернувшейся борьбе между добром и злом.
2024-09-14T02:33
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В мире, США, Украина, Россия, Владимир Путин, Джо Байден, Владимир Зеленский, ООН
Запад выставляет Путина в дурном свете, заявил основатель Pink Floyd
Основатель Pink Floyd Уотерс: Запад пытается выставить Путина "плохим парнем"