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Запад выставляет Путина в дурном свете, заявил основатель Pink Floyd

Запад выставляет Путина в дурном свете, заявил основатель Pink Floyd - РИА Новости, 14.09.2024

Запад выставляет Путина в дурном свете, заявил основатель Pink Floyd

Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, что Запад пытается выставить его и президента РФ Владимира Путина "плохими... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T02:33

2024-09-14T02:33

2024-09-14T08:48

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, отвечая на вопрос РИА Новости, что Запад пытается выставить его и президента РФ Владимира Путина "плохими парнями" в развернувшейся моральной борьбе между добром и злом. "Они вынуждены представлять меня, Фаину, Владимира Путина и многих других в качестве плохих парней. Потому что они понимают, что эта битва продолжается", - сказал он в беседе с журналистом из Луганска Фаиной Савенковой, в ходе которой она задала несколько вопросов РИА Новости. По его мнению, западные правительства пытаются представить в негативном свете всех, кто от них отличается и находится по другую сторону в этой борьбе. "Мы участвуем в экзистенциальной битве за сохранение души человечества. Это очень большая философская, моральная битва между добром и злом, правильным и неправильным. Я пытаюсь участвовать в этой экзистенциальной битве. Потому что если мы проиграем эту битву, если фашисты, если правительство США, если враг в этой битве победит, они уничтожат эту планету", - подчеркнул Уотерс. Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине. Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.

https://ria.ru/20240913/ukraina-1972438235.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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Роджер Уотерс: Запад пытается выставить Путина "плохим парнем" Основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс заявил, что Запад пытается выставить его и Путина "плохими парнями" в развернувшейся борьбе между добром и злом. 2024-09-14T02:33 true PT1M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, джо байден, владимир зеленский, оон