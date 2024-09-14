https://ria.ru/20240914/ukraine-1972717734.html

На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2025 год

На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2025 год - РИА Новости, 14.09.2024

На Украине спрогнозировали дефицит бюджета на 2025 год

Проект бюджета Украины на следующий год предусматривает дефицит на уровне 19,4% ВВП страны, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, опубликованной... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T17:04

2024-09-14T17:04

2024-09-14T17:04

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киев

сша

денис шмыгаль

александр устинов

владимир зеленский

верховная рада украины

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Проект бюджета Украины на следующий год предусматривает дефицит на уровне 19,4% ВВП страны, говорится в пояснительной записке к проекту бюджета, опубликованной на сайте Верховной рады. Накануне премьер Украины Денис Шмыгаль сообщил, что правительство утвердило проект бюджета на 2025 год с дефицитом в 38,5 миллиарда долларов. Проект предусматривает расходы на уровне 2 триллионов гривен (48,5 миллиардов долларов), расходы - 3,6 триллионов гривен (87 миллиардов долларов). "Дефицит государственного бюджета в 2025 году предполагается на уровне 19,4 процентов ВВП, в том числе общий фонд - 18,3 процента ВВП и специальный фонд - 1,1 процента ВВП", - сообщается в тексте пояснительной записки. В документе указано, что финансирование общего фонда государственного бюджета в 2025 году за счет долговых источников планируется в размере 1,5 триллиона гривен (36,5 миллиарда долларов). Государственные заимствования составят более 1,6 триллиона гривен (более 38,6 миллиарда долларов). "Объем платежей по обслуживанию государственного долга на 2025 год прогнозируется в объеме 480,8 миллиарда гривен (11,6 миллиарда долларов - ред.), в том числе государственного внутреннего долга - 277,3 миллиарда гривен (6,7 миллиарда долларов - ред.), государственного внешнего долга -203,5 миллиарда гривен (4,9 миллиарда долларов – ред.)", - уточняется в публикации. По информации украинского издания "Экономическая правда", ожидается, что ВВП Украины в следующем году вырастет на 2,7%, при том, что в этом ожидается на уровне 3,5%. Инфляция прогнозируется на уровне 9,5%. В этом году к концу году она может составить 7,9%. Заместитель министра финансов Украины Ольга Зыкова 21 августа сообщила, что Киев нуждается в увеличении на 12-15 миллиардов долларов внешнего финансирования в 2025 году из-за продолжающегося конфликта. Как заявляла ранее украинский парламентарий Александра Устинова, дыры в госбюджете Украины закрывают с помощью западного финансирования, если США прекратят помогать Киеву, власти будут вынуждены обращаться "с протянутой рукой" к странам G7. В конце ноября 2023 года Владимир Зеленский подписал проект закона о государственном бюджете Украины на 2024 год с дефицитом более 43 миллиардов долларов.

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украина, киев, сша, денис шмыгаль, александр устинов, владимир зеленский, верховная рада украины, g7, в мире