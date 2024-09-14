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Актер Майкл Дуглас высказался про удары по России

Актер Майкл Дуглас высказался про удары по России - РИА Новости, 14.09.2024

Актер Майкл Дуглас высказался про удары по России

Американский актер Майкл Дуглас в эфире TCH выразил разочарование тем, что США не разрешили Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T22:39

2024-09-14T22:39

2024-09-14T23:28

специальная военная операция на украине

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нато

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американский актер Майкл Дуглас в эфире TCH выразил разочарование тем, что США не разрешили Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России."Я действительно хотел бы, чтобы мы были гораздо более агрессивными. Я обсуждал с президентом Зеленским этот вопрос и я разочарован тем, что нам потребовалось так много времени, чтобы набрать обороты", — сказал он.Актер добавил, что он "держит пальцы скрещенными" в надежде, что США разрешат Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.В четверг глава государства подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.

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в мире, сша, украина, майкл дуглас, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, россия