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Актер Майкл Дуглас высказался про удары по России
Актер Майкл Дуглас высказался про удары по России - РИА Новости, 14.09.2024
Актер Майкл Дуглас высказался про удары по России
Американский актер Майкл Дуглас в эфире TCH выразил разочарование тем, что США не разрешили Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T22:39
2024-09-14T22:39
2024-09-14T23:28
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американский актер Майкл Дуглас в эфире TCH выразил разочарование тем, что США не разрешили Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России."Я действительно хотел бы, чтобы мы были гораздо более агрессивными. Я обсуждал с президентом Зеленским этот вопрос и я разочарован тем, что нам потребовалось так много времени, чтобы набрать обороты", — сказал он.Актер добавил, что он "держит пальцы скрещенными" в надежде, что США разрешат Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.В четверг глава государства подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
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Актер Майкл Дуглас высказался про удары по России
Актер Майкл Дуглас выразил разочарование из-за запрета Киеву бить вглубь России