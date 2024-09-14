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Актер Майкл Дуглас высказался про удары по России - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
22:39 14.09.2024 (обновлено: 23:28 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972759693.html
Актер Майкл Дуглас высказался про удары по России
Актер Майкл Дуглас высказался про удары по России - РИА Новости, 14.09.2024
Актер Майкл Дуглас высказался про удары по России
Американский актер Майкл Дуглас в эфире TCH выразил разочарование тем, что США не разрешили Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T22:39
2024-09-14T23:28
специальная военная операция на украине
в мире
сша
украина
майкл дуглас
владимир путин
нато
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американский актер Майкл Дуглас в эфире TCH выразил разочарование тем, что США не разрешили Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России.&quot;Я действительно хотел бы, чтобы мы были гораздо более агрессивными. Я обсуждал с президентом Зеленским этот вопрос и я разочарован тем, что нам потребовалось так много времени, чтобы набрать обороты&quot;, — сказал он.Актер добавил, что он "держит пальцы скрещенными" в надежде, что США разрешат Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России.Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.В четверг глава государства подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
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в мире, сша, украина, майкл дуглас, владимир путин, нато, вооруженные силы украины, россия
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Украина, Майкл Дуглас, Владимир Путин, НАТО, Вооруженные силы Украины, Россия
Актер Майкл Дуглас высказался про удары по России

Актер Майкл Дуглас выразил разочарование из-за запрета Киеву бить вглубь России

© Фото : ПарадизМайкл Дуглас в фильме "Нокаут"
Майкл Дуглас в фильме Нокаут - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : Парадиз
Майкл Дуглас в фильме "Нокаут". Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Американский актер Майкл Дуглас в эфире TCH выразил разочарование тем, что США не разрешили Украине бить дальнобойными ракетами вглубь территории России.
«

"Я действительно хотел бы, чтобы мы были гораздо более агрессивными. Я обсуждал с президентом Зеленским этот вопрос и я разочарован тем, что нам потребовалось так много времени, чтобы набрать обороты", — сказал он.

Актер добавил, что он "держит пальцы скрещенными" в надежде, что США разрешат Украине использовать западные дальнобойные ракеты для ударов вглубь территории России.
Президент России Владимир Путин заявлял, что представители стран НАТО должны отдавать себе отчет, "с чем они играют", когда говорят о планах разрешить Киеву наносить удары по целям в глубине территории России с помощью переданных ВСУ Западом ракетных комплексов.
В четверг глава государства подчеркнул, что прямое участие Запада в конфликте на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США и европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, отметил Путин.
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАУкраинаМайкл ДугласВладимир ПутинНАТОВооруженные силы УкраиныРоссия
 
 
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