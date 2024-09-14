https://ria.ru/20240914/ukraina-1972726873.html

На Украине заявили о поражении нескольких объектов энергетики

На Украине заявили о поражении нескольких объектов энергетики - РИА Новости, 14.09.2024

На Украине заявили о поражении нескольких объектов энергетики

Объекты энергетической инфраструктуры поражены в двух областях Украины и подконтрольной Киеву части ДНР и Запорожской области за минувшие сутки, заявили в... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T17:53

2024-09-14T17:53

2024-09-14T17:53

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры поражены в двух областях Украины и подконтрольной Киеву части ДНР и Запорожской области за минувшие сутки, заявили в министерстве энергетики страны. "За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства. В министерстве заявляют о поражении оборудования и объекта в Сумской области, были обесточены несколько подстанций. Кроме того, сообщается о поражении объекта энергетики в Сумской области, произошедшем уже в субботу. Данные об объекте не приводятся. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, сумская область, украина, вооруженные силы украины