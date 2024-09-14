На Украине заявили о поражении нескольких объектов энергетики
Минэнерго Украины заявило о поражении объектов энергетики в нескольких областях
© AP Photo / LibkosУкраинские пожарные
© AP Photo / Libkos
Украинские пожарные. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Объекты энергетической инфраструктуры поражены в двух областях Украины и подконтрольной Киеву части ДНР и Запорожской области за минувшие сутки, заявили в министерстве энергетики страны.
«
"За минувшие сутки под вражеские обстрелы попадала гражданская энергетическая инфраструктура в Донецкой, Запорожской, Сумской и Черниговской областях", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале министерства.
В министерстве заявляют о поражении оборудования и объекта в Сумской области, были обесточены несколько подстанций.
Кроме того, сообщается о поражении объекта энергетики в Сумской области, произошедшем уже в субботу. Данные об объекте не приводятся.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18