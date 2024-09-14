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Турецкие СМИ заявили о наличии доказательств связи Украины с террористами - РИА Новости, 14.09.2024
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17:13 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972719404.html
Турецкие СМИ заявили о наличии доказательств связи Украины с террористами
Турецкие СМИ заявили о наличии доказательств связи Украины с террористами - РИА Новости, 14.09.2024
Турецкие СМИ заявили о наличии доказательств связи Украины с террористами
Турецкая газета Aydınlık, распространившая ранее новость о связях киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"* для их привлечения к "операциям"... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T17:13
2024-09-14T17:13
в мире
россия
идлиб (мухафаза)
украина
сирия
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АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık, распространившая ранее новость о связях киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"* для их привлечения к "операциям" против России, сообщила, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в сирийском Идлибе. Ранее турецкая газета Aydınlık сообщила, что Киев провёл в Сирии переговоры с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* для их привлечения к операциям против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций. "После сообщения Aydınlık, Центр новостей получил несколько кадров встречи между украинцами и членами HTS. Как сообщается, эти кадры были cделаны в Идлибе в июне. Фактически, в своем новостном сообщении Aydınlık указывал, что украинцы и лидер HTS Хейсем Омери встретились в Идлибе 18 июня 2024 года", - пишет издание.* Террористическая организация, запрещенная в России
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россия
идлиб (мухафаза)
украина
сирия
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в мире, россия, идлиб (мухафаза), украина, сирия
В мире, Россия, Идлиб (мухафаза), Украина, Сирия
Турецкие СМИ заявили о наличии доказательств связи Украины с террористами

Aydnlk заявила о наличии кадров с переговоров Киева с "Хайят Тахрир аш-Шам"

© AP Photo / Andrew KravchenkoПлощадь Независимости в Киеве
Площадь Независимости в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Andrew Kravchenko
Площадь Независимости в Киеве. Архивное фото
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АНКАРА, 14 сен – РИА Новости. Турецкая газета Aydınlık, распространившая ранее новость о связях киевского режима с террористами из "Хайят Тахрир аш-Шам"* для их привлечения к "операциям" против России, сообщила, что имеет в распоряжении кадры с переговоров в июне в сирийском Идлибе.
Ранее турецкая газета Aydınlık сообщила, что Киев провёл в Сирии переговоры с террористами "Хайят Тахрир аш-Шам"* для их привлечения к операциям против России. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что эмиссары украинской разведки находятся в идлибской зоне деэскалации на сирийской территории, где вербуют боевиков для новых операций.
"После сообщения Aydınlık, Центр новостей получил несколько кадров встречи между украинцами и членами HTS. Как сообщается, эти кадры были cделаны в Идлибе в июне. Фактически, в своем новостном сообщении Aydınlık указывал, что украинцы и лидер HTS Хейсем Омери встретились в Идлибе 18 июня 2024 года", - пишет издание.
* Террористическая организация, запрещенная в России
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