https://ria.ru/20240914/ukraina-1972663526.html

В США забили тревогу из-за грозящего Западу возмездия России

В США забили тревогу из-за грозящего Западу возмездия России - РИА Новости, 14.09.2024

В США забили тревогу из-за грозящего Западу возмездия России

Запад ждет возмездие в случае разрешения Украине бить вглубь России дальнобойным оружием, пишет Responsible Statecraft. В статье отмечается, что чтобы оказать... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T10:37

2024-09-14T10:37

2024-09-14T10:37

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Запад ждет возмездие в случае разрешения Украине бить вглубь России дальнобойным оружием, пишет Responsible Statecraft. В статье отмечается, что чтобы оказать реальное влияние на способность Украины нанести ущерб России, союзникам Киева пришлось бы поставить ему очень много ракет большой дальности. "Но Запад имеет ограниченные возможности для обеспечения такого количества ракет, и их предоставление почти неизбежно спровоцирует прямой ответ России", — говорится в публикации. Издание пишет, что Киев сейчас отчаянно нуждается не в оружии большой дальности, а в жизнеспособном плане достижения окончания этого конфликта, отмечает RS. На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.

https://ria.ru/20240914/bouz-1972658272.html

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