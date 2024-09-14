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В США забили тревогу из-за грозящего Западу возмездия России - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
10:37 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972663526.html
В США забили тревогу из-за грозящего Западу возмездия России
В США забили тревогу из-за грозящего Западу возмездия России - РИА Новости, 14.09.2024
В США забили тревогу из-за грозящего Западу возмездия России
Запад ждет возмездие в случае разрешения Украине бить вглубь России дальнобойным оружием, пишет Responsible Statecraft. В статье отмечается, что чтобы оказать... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:37
2024-09-14T10:37
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
россия
киев
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Запад ждет возмездие в случае разрешения Украине бить вглубь России дальнобойным оружием, пишет Responsible Statecraft. В статье отмечается, что чтобы оказать реальное влияние на способность Украины нанести ущерб России, союзникам Киева пришлось бы поставить ему очень много ракет большой дальности. "Но Запад имеет ограниченные возможности для обеспечения такого количества ракет, и их предоставление почти неизбежно спровоцирует прямой ответ России", — говорится в публикации. Издание пишет, что Киев сейчас отчаянно нуждается не в оружии большой дальности, а в жизнеспособном плане достижения окончания этого конфликта, отмечает RS. На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз. До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
https://ria.ru/20240914/bouz-1972658272.html
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в мире, вооруженные силы украины, россия, киев, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Вооруженные силы Украины, Россия, Киев, Украина
В США забили тревогу из-за грозящего Западу возмездия России

RS: Запад ждет возмездие в случае разрешения Украине бить вглубь России

© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John HamiltonОперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© Фото : White Sands Missile Range Public Affairs / John Hamilton
Оперативно-тактический ракетный комплекс ATACMS. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Запад ждет возмездие в случае разрешения Украине бить вглубь России дальнобойным оружием, пишет Responsible Statecraft.

В статье отмечается, что чтобы оказать реальное влияние на способность Украины нанести ущерб России, союзникам Киева пришлось бы поставить ему очень много ракет большой дальности.
Пентагон - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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"Но Запад имеет ограниченные возможности для обеспечения такого количества ракет, и их предоставление почти неизбежно спровоцирует прямой ответ России", — говорится в публикации.

Издание пишет, что Киев сейчас отчаянно нуждается не в оружии большой дальности, а в жизнеспособном плане достижения окончания этого конфликта, отмечает RS.

На этой неделе российский лидер сообщил, что страны альянса сейчас не просто обсуждают возможность применения Киевом западных дальнобойных ракет, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Он добавил, что прямое участие государств НАТО в боевых действиях меняет их суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз.

До этого издание Guardian со ссылкой на источники в британском руководстве утверждало, что решение разрешить Киеву бить ракетами Storm Shadow по целям в глубине территории России уже принято, но официально о нем в ближайшие дни объявлять не будут.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВооруженные силы УкраиныРоссияКиевУкраина
 
 
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