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На Украине сообщили о поджогах более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 14.09.2024
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10:36 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972663187.html
На Украине сообщили о поджогах более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ
На Украине сообщили о поджогах более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ - РИА Новости, 14.09.2024
На Украине сообщили о поджогах более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ
Более 200 автомобилей ВСУ подожгли на Украине с начала инцидентов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные начальника полиции Киева Дмитрия РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T10:36
2024-09-14T10:36
в мире
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киев
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 200 автомобилей ВСУ подожгли на Украине с начала инцидентов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко. Ранее в свою очередь глава нацполиции Украины Иван Выговский, на которого ссылалось издание "Страна.ua", также сообщил, что более 200 фактов поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ зафиксировано на Украине. За какой период времени были совершены поджоги автомобилей не уточнялось. "В Киеве и по всей Украине зафиксировано более 200 случаев поджогов машин военных. Около четверти из которых совершены несовершеннолетними", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". Как сообщают журналисты издания, полиция рекомендует ВСУ и нацгвардии не наносить опознавательные знаки на автомобили, которые помогут определить принадлежность транспорта военным. Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, в том числе принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы). В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении. Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
https://ria.ru/20240816/ukraina-1966561104.html
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в мире, украина, киев, вооруженные силы украины, страна.ua
В мире, Украина, Киев, Вооруженные силы Украины, Страна.ua
На Украине сообщили о поджогах более 200 автомобилей военнослужащих ВСУ

"Страна.ua": более 200 автомобилей ВСУ подожгли на Украине с начала инцидентов

Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины. Кадр видео очевидца
Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины. Кадр видео очевидца - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Автомобиль украинского военнослужащего сожгли в Ивано-Франковской области Украины. Кадр видео очевидца
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Более 200 автомобилей ВСУ подожгли на Украине с начала инцидентов, сообщило украинское издание "Страна.ua" со ссылкой на данные начальника полиции Киева Дмитрия Шумейко.
Ранее в свою очередь глава нацполиции Украины Иван Выговский, на которого ссылалось издание "Страна.ua", также сообщил, что более 200 фактов поджогов автомобилей военнослужащих ВСУ зафиксировано на Украине. За какой период времени были совершены поджоги автомобилей не уточнялось.
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"В Киеве и по всей Украине зафиксировано более 200 случаев поджогов машин военных. Около четверти из которых совершены несовершеннолетними", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
Как сообщают журналисты издания, полиция рекомендует ВСУ и нацгвардии не наносить опознавательные знаки на автомобили, которые помогут определить принадлежность транспорта военным.
Украинские СМИ ранее сообщали, что в стране начали поджигать автомобили военных, в том числе принимая их за транспорт сотрудников военкоматов. Позднее появились сообщения об украинских автомобилистах, защищающих свои машины от поджога, они прикрепляют наклейки с надписью "Не ТЦК" (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы).
В интернете широко распространены видео силовой мобилизации, на которых представители украинских военкоматов, нередко избивая и применяя силу к мужчинам мобилизационного возраста, увозят их в микроавтобусах в неизвестном направлении.
Закон об усилении мобилизации на Украине вступил в силу 18 мая. Документ обязывает всех военнообязанных в течение 60 дней с момента вступления в силу обновить свои данные в военкомате. Для этого нужно прийти в военкомат лично или зарегистрироваться в "электронном кабинете призывника". Повестка будет считаться врученной, даже если призывник не видел ее лично: датой "вручения" повестки будет считаться число, когда в документе был проставлен штамп о невозможности личного вручения. В законопроекте прописано, что военнообязанные должны постоянно носить с собой военный билет и предъявлять его по первому требованию сотрудников военкомата, полиции. Уклонистов могут лишить права управления автомобилем. Сроки демобилизации в документе не прописаны. Эту норму изъяли из документа, что у ряда депутатов вызвало негодование.
Мобилизация на Украине
26 декабря 2023, 12:00
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Мобилизация на УкраинеПосмотреть
 
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