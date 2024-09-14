https://ria.ru/20240914/ukraina-1972659655.html

В Госдуме призвали Запад открыть второй фронт против нацистов на Украине

В Госдуме призвали Запад открыть второй фронт против нацистов на Украине - РИА Новости, 14.09.2024

В Госдуме призвали Запад открыть второй фронт против нацистов на Украине

Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал западные страны, во главе которых остались здравомыслящие правящие элиты,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T10:00

2024-09-14T10:00

2024-09-14T10:03

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СИМФЕРОПОЛЬ, 14 сен – РИА Новости. Депутат Госдумы от Крыма, член комитета по безопасности Михаил Шеремет призвал западные страны, во главе которых остались здравомыслящие правящие элиты, подумать над открытием второго фронта против возродившегося на Украине нацистского режима. "В сложившейся ситуации предлагаю здравомыслящим западным элитам открыть второй фронт против возродившихся в Украине нацистов, как это уже делали их мужественные предки, и плечом к плечу вместе с Россией добить возродившуюся желто-синюю фашистскую чуму нашего столетия", - сказал Шеремет РИА Новости. Президент России Владимир Путин ранее выступил с инициативами по мирному урегулированию конфликта на Украине: Москва незамедлительно прекратит огонь и заявит о готовности к переговорам после вывода украинских войск с территории новых регионов России. Кроме того, добавил он, Киев должен заявить об отказе от намерений вступить в НАТО, провести демилитаризацию и денацификацию, а также принять нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус. Российский лидер упомянул и отмену санкций против РФ.

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в мире, россия, украина, михаил шеремет