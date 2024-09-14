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Политолог оценил перспективы второй конференции по Украине - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
09:15 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972654508.html
Политолог оценил перспективы второй конференции по Украине
Политолог оценил перспективы второй конференции по Украине - РИА Новости, 14.09.2024
Политолог оценил перспективы второй конференции по Украине
Надежд на то, что вторая конференция по Украине может привести к каким-то решениям, нет, но Россия готова говорить, заявил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T09:15
2024-09-14T09:15
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
москва
сергей караганов
олаф шольц
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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Надежд на то, что вторая конференция по Украине может привести к каким-то решениям, нет, но Россия готова говорить, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. Ранее официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер заявил РИА Новости, что МИД Швейцарии продолжает работать над привлечением России в мирные переговоры по Украине, поскольку мир невозможен без участия Москвы. Также ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооружённого конфликта на Украине. Он отмечал, что в следующей конференции "должна принять участие и Россия". Отвечая на вопрос о том, есть ли надежда, что вторая конференция по Украине может приблизить к политическому решению, Караганов сказал: “Не стоит никаких надежд питать”. “Поучаствовать надо, мы готовы говорить, Россия формально. Но мне совершенно понятно, что проблема не в Украине. Проблема в остаточной экспансии Запада”, - сказал политолог в кулуарах 11-го Сяншаньского форума в Пекине. Он отметил, что если западные страны не остановить, то “мир будет катиться к войне или скатится к ней". “Нужно скорее работать, потому что очень скоро много конфликтов будет по всему миру”, - сказал он. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. В Москве не раз заявляли, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине и готова к рассмотрению действительно серьезных предложений, направленных на устранение первопричин украинского кризиса: угроз, созданных расширением НАТО на восток и формированием на территории Украины плацдарма против России, а также грубейшее попрание Киевом прав человека и основных свобод, прежде всего русских и русскоязычных граждан. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября.
https://ria.ru/20240909/lavrov-1971642331.html
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в мире, украина, россия, москва, сергей караганов, олаф шольц, нато
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Россия, Москва, Сергей Караганов, Олаф Шольц, НАТО
Политолог оценил перспективы второй конференции по Украине

Караганов: надежд, что конференция по Украине приведет к решению кризиса, нет

© AP Photo / Natacha PisarenkoУкраинский флаг в Киеве
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Natacha Pisarenko
Украинский флаг в Киеве. Архивное фото
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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Надежд на то, что вторая конференция по Украине может привести к каким-то решениям, нет, но Россия готова говорить, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов.
Ранее официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер заявил РИА Новости, что МИД Швейцарии продолжает работать над привлечением России в мирные переговоры по Украине, поскольку мир невозможен без участия Москвы. Также ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооружённого конфликта на Украине. Он отмечал, что в следующей конференции "должна принять участие и Россия".
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Отвечая на вопрос о том, есть ли надежда, что вторая конференция по Украине может приблизить к политическому решению, Караганов сказал: “Не стоит никаких надежд питать”.
“Поучаствовать надо, мы готовы говорить, Россия формально. Но мне совершенно понятно, что проблема не в Украине. Проблема в остаточной экспансии Запада”, - сказал политолог в кулуарах 11-го Сяншаньского форума в Пекине.
Он отметил, что если западные страны не остановить, то “мир будет катиться к войне или скатится к ней".
“Нужно скорее работать, потому что очень скоро много конфликтов будет по всему миру”, - сказал он.
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Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
В Москве не раз заявляли, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине и готова к рассмотрению действительно серьезных предложений, направленных на устранение первопричин украинского кризиса: угроз, созданных расширением НАТО на восток и формированием на территории Украины плацдарма против России, а также грубейшее попрание Киевом прав человека и основных свобод, прежде всего русских и русскоязычных граждан.
Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияМоскваСергей КарагановОлаф ШольцНАТО
 
 
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