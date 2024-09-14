https://ria.ru/20240914/ukraina-1972654508.html

Политолог оценил перспективы второй конференции по Украине

Политолог оценил перспективы второй конференции по Украине - РИА Новости, 14.09.2024

Политолог оценил перспективы второй конференции по Украине

Надежд на то, что вторая конференция по Украине может привести к каким-то решениям, нет, но Россия готова говорить, заявил РИА Новости научный руководитель... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T09:15

2024-09-14T09:15

2024-09-14T09:15

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ПЕКИН, 14 сен - РИА Новости. Надежд на то, что вторая конференция по Украине может привести к каким-то решениям, нет, но Россия готова говорить, заявил РИА Новости научный руководитель факультета Мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Сергей Караганов. Ранее официальный представитель швейцарского МИД Пьер-Ален Эльчингер заявил РИА Новости, что МИД Швейцарии продолжает работать над привлечением России в мирные переговоры по Украине, поскольку мир невозможен без участия Москвы. Также ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил в интервью телеканалу ZDF, что настал момент для дискуссий о том, как можно ускорить завершение вооружённого конфликта на Украине. Он отмечал, что в следующей конференции "должна принять участие и Россия". Отвечая на вопрос о том, есть ли надежда, что вторая конференция по Украине может приблизить к политическому решению, Караганов сказал: “Не стоит никаких надежд питать”. “Поучаствовать надо, мы готовы говорить, Россия формально. Но мне совершенно понятно, что проблема не в Украине. Проблема в остаточной экспансии Запада”, - сказал политолог в кулуарах 11-го Сяншаньского форума в Пекине. Он отметил, что если западные страны не остановить, то “мир будет катиться к войне или скатится к ней". “Нужно скорее работать, потому что очень скоро много конфликтов будет по всему миру”, - сказал он. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. В Москве не раз заявляли, что российская сторона никогда не отказывалась от переговоров по Украине и готова к рассмотрению действительно серьезных предложений, направленных на устранение первопричин украинского кризиса: угроз, созданных расширением НАТО на восток и формированием на территории Украины плацдарма против России, а также грубейшее попрание Киевом прав человека и основных свобод, прежде всего русских и русскоязычных граждан. Сяншаньский форум по безопасности проходит в Пекине 12-14 сентября.

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https://ria.ru/20240827/plan-1968806107.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, россия, москва, сергей караганов, олаф шольц, нато