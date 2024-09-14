Кеннеди-младший призвал власти США остановить эскалацию на Украине
Кеннеди-младший призвал Белый дом остановить безрассудную эскалацию на Украине
© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Роберт Кеннеди — младший, выдвигавшийся на выборах президента США как независимый кандидат, в соцсети X призвал Белый дом остановить безрассудную эскалацию, связанную с обсуждениями разрешения Украине применять западное оружие для ударов вглубь территории России.
"Секретарь Блинкен, президент Байден — остановите это! Остановите эту безрассудную эскалацию. Я говорю это не как политический партизан, а просто как гражданин мира", — так он отреагировал на видео с заявлением российского президента Владимира Путина.
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Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов в глубине российской территории. Путин, со своей стороны, заявил, что такое решение существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую вступают в войну с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
Вопрос о снятии запрета должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но по ее итогам никаких объявлений по этому поводу не было.
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