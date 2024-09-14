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Кеннеди-младший призвал власти США остановить эскалацию на Украине - РИА Новости, 14.09.2024
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06:09 14.09.2024 (обновлено: 11:46 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972645387.html
Кеннеди-младший призвал власти США остановить эскалацию на Украине
Кеннеди-младший призвал власти США остановить эскалацию на Украине - РИА Новости, 14.09.2024
Кеннеди-младший призвал власти США остановить эскалацию на Украине
Роберт Кеннеди — младший, выдвигавшийся на выборах президента США как независимый кандидат, в соцсети X призвал Белый дом остановить безрассудную эскалацию,... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T06:09
2024-09-14T11:46
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Роберт Кеннеди — младший, выдвигавшийся на выборах президента США как независимый кандидат, в соцсети X призвал Белый дом остановить безрассудную эскалацию, связанную с обсуждениями разрешения Украине применять западное оружие для ударов вглубь территории России. "Секретарь Блинкен, президент Байден — остановите это! Остановите эту безрассудную эскалацию. Я говорю это не как политический партизан, а просто как гражданин мира", — так он отреагировал на видео с заявлением российского президента Владимира Путина. Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов в глубине российской территории. Путин, со своей стороны, заявил, что такое решение существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую вступают в войну с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.Вопрос о снятии запрета должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но по ее итогам никаких объявлений по этому поводу не было.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html
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в мире, россия, сша, украина, владимир путин, джо байден, кир стармер, нато, вооруженные силы украины
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Джо Байден, Кир Стармер, НАТО, Вооруженные силы Украины
Кеннеди-младший призвал власти США остановить эскалацию на Украине

Кеннеди-младший призвал Белый дом остановить безрассудную эскалацию на Украине

© AP Photo / Hans PenninkРоберт Ф. Кеннеди-младший
Роберт Ф. Кеннеди-младший - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Hans Pennink
Роберт Ф. Кеннеди-младший. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Роберт Кеннеди — младший, выдвигавшийся на выборах президента США как независимый кандидат, в соцсети X призвал Белый дом остановить безрассудную эскалацию, связанную с обсуждениями разрешения Украине применять западное оружие для ударов вглубь территории России.
"Секретарь Блинкен, президент Байден — остановите это! Остановите эту безрассудную эскалацию. Я говорю это не как политический партизан, а просто как гражданин мира", — так он отреагировал на видео с заявлением российского президента Владимира Путина.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум
10 сентября, 08:00
Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование ВСУ западного дальнобойного оружия для нанесения ударов в глубине российской территории. Путин, со своей стороны, заявил, что такое решение существенно изменит суть конфликта и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — напрямую вступают в войну с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, подчеркнул глава государства.
Вопрос о снятии запрета должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но по ее итогам никаких объявлений по этому поводу не было.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.09.2024
Россия поможет Западу понять, что он вновь проиграл
9 сентября, 08:00
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДжо БайденКир СтармерНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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