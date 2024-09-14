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"Тотальное поражение". В США раскрыли план конфликта с Россией - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
05:57 14.09.2024 (обновлено: 09:18 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972644651.html
"Тотальное поражение". В США раскрыли план конфликта с Россией
"Тотальное поражение". В США раскрыли план конфликта с Россией - РИА Новости, 14.09.2024
"Тотальное поражение". В США раскрыли план конфликта с Россией
План действующей администрации США состоит в том, чтобы уберечь Украину от разгрома до выборов президента пятого ноября, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T05:57
2024-09-14T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
камала харрис
дональд трамп
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. План действующей администрации США состоит в том, чтобы уберечь Украину от разгрома до выборов президента пятого ноября, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Соединенные Штаты пытаются уберечь Украину от разгрома до пятого ноября, поскольку демократам не нужно еще одно тотальное военное поражение", — выразил мнение эксперт.Он отметил, что именно поэтому в Вашингтоне думают над тем, чтобы разрешить ВСУ применять дальнобойное оружие по территории России. Американское руководство готово пойти на эскалацию, лишь бы удержаться у власти, полагает Джонсон.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240914/britaniya-1972640115.html
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в мире, украина, сша, камала харрис, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Камала Харрис, Дональд Трамп
"Тотальное поражение". В США раскрыли план конфликта с Россией

Джонсон: план США состоит в том, чтобы уберечь Украину от разгрома до выборов

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ | Перейти в медиабанкПоражение цели в ходе учений "Восток-2022"
Поражение цели в ходе учений Восток-2022 - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Поражение цели в ходе учений "Восток-2022" . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. План действующей администрации США состоит в том, чтобы уберечь Украину от разгрома до выборов президента пятого ноября, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works.
«
"Соединенные Штаты пытаются уберечь Украину от разгрома до пятого ноября, поскольку демократам не нужно еще одно тотальное военное поражение", — выразил мнение эксперт.
Он отметил, что именно поэтому в Вашингтоне думают над тем, чтобы разрешить ВСУ применять дальнобойное оружие по территории России. Американское руководство готово пойти на эскалацию, лишь бы удержаться у власти, полагает Джонсон.
Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКамала ХаррисДональд Трамп
 
 
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