https://ria.ru/20240914/ukraina-1972644651.html
"Тотальное поражение". В США раскрыли план конфликта с Россией
"Тотальное поражение". В США раскрыли план конфликта с Россией - РИА Новости, 14.09.2024
"Тотальное поражение". В США раскрыли план конфликта с Россией
План действующей администрации США состоит в том, чтобы уберечь Украину от разгрома до выборов президента пятого ноября, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T05:57
2024-09-14T05:57
2024-09-14T09:18
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
камала харрис
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814488243_0:56:1579:944_1920x0_80_0_0_7991109210a08b33851e3051c788076c.jpg
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. План действующей администрации США состоит в том, чтобы уберечь Украину от разгрома до выборов президента пятого ноября, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Соединенные Штаты пытаются уберечь Украину от разгрома до пятого ноября, поскольку демократам не нужно еще одно тотальное военное поражение", — выразил мнение эксперт.Он отметил, что именно поэтому в Вашингтоне думают над тем, чтобы разрешить ВСУ применять дальнобойное оружие по территории России. Американское руководство готово пойти на эскалацию, лишь бы удержаться у власти, полагает Джонсон.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.
https://ria.ru/20240914/britaniya-1972640115.html
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/05/1814488243_154:0:1413:944_1920x0_80_0_0_02100cecfd1fbfdf1d5d0cb1265ce977.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, камала харрис, дональд трамп
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, США, Камала Харрис, Дональд Трамп
"Тотальное поражение". В США раскрыли план конфликта с Россией
Джонсон: план США состоит в том, чтобы уберечь Украину от разгрома до выборов