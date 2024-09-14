https://ria.ru/20240914/ukraina-1972644651.html

"Тотальное поражение". В США раскрыли план конфликта с Россией

"Тотальное поражение". В США раскрыли план конфликта с Россией - РИА Новости, 14.09.2024

"Тотальное поражение". В США раскрыли план конфликта с Россией

План действующей администрации США состоит в том, чтобы уберечь Украину от разгрома до выборов президента пятого ноября, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T05:57

2024-09-14T05:57

2024-09-14T09:18

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. План действующей администрации США состоит в том, чтобы уберечь Украину от разгрома до выборов президента пятого ноября, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Соединенные Штаты пытаются уберечь Украину от разгрома до пятого ноября, поскольку демократам не нужно еще одно тотальное военное поражение", — выразил мнение эксперт.Он отметил, что именно поэтому в Вашингтоне думают над тем, чтобы разрешить ВСУ применять дальнобойное оружие по территории России. Американское руководство готово пойти на эскалацию, лишь бы удержаться у власти, полагает Джонсон.Выборы президента США состоятся 5 ноября. Демократическую партию на них будет представлять нынешний вице-президент Камала Харрис, республиканскую — бывший глава Белого дома Дональд Трамп.

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в мире, украина, сша, камала харрис, дональд трамп