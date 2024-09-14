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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве - РИА Новости, 14.09.2024
Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве
Взрывы второй раз за ночь раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T03:04
2024-09-14T03:04
2024-09-14T06:29
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Взрывы второй раз за ночь раздались в Киеве на фоне воздушной тревоги, сообщил телеканал "Общественное" в Telegram."В Киеве повторные звуки взрывов", — говорится в публикации.Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, воздушная тревога объявлена в Киеве и 12 областях республики.Российская армия начала ликвидацию украинской энергетической инфраструктуры десятого октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят киевские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день. Вместе с тем пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подчеркнул, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240913/bouz-1972493521.html
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Украинские СМИ сообщили о повторных взрывах в Киеве
"Общественное": в Киеве повторно прогремели взрывы, объявлена воздушная тревога