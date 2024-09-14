https://ria.ru/20240914/udmurtija-1972670765.html

В Удмуртии создали коллекцию сувениров "День оружейника"

В Удмуртии создали коллекцию сувениров "День оружейника" - РИА Новости, 14.09.2024

В Удмуртии создали коллекцию сувениров "День оружейника"

Коллекцию сувениров и брендированной продукции "День оружейника" создали в Удмуртии, она повысит узнаваемость и туристическую привлекательность республики,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T11:48

2024-09-14T11:48

2024-09-14T11:56

удмуртская республика

ижевск

воткинск

удмуртская республика (удмуртия)

ак-47

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УФА, 14 сен - РИА Новости. Коллекцию сувениров и брендированной продукции "День оружейника" создали в Удмуртии, она повысит узнаваемость и туристическую привлекательность республики, сообщили в пресс-службе главы региона. "Новая коллекция включает в себя широкий ассортимент брендированной продукции: от значков и магнитов до стильной повседневной одежды и туристических аксессуаров. Разработка и запуск в продажу линейки сувениров – часть масштабной программы празднования в республике Дня оружейника", - сообщает пресс-служба. Новая коллекция напоминает жителям и гостям Удмуртии об истории Ижевска, который создавался, как поселение при Ижевском оружейном заводе, и в дальнейшем формировался и развивался, как город-завод с особыми архитектурой, культурой и менталитетом горожан. Символика коллекции отражает оружейную и заводскую историю Удмуртии, информируют власти. "Графическими символами стали силуэт Башни на Главном корпусе Ижевского завода, ветка рябины (до революции ижевчан называли "рябинниками", а сейчас ветка рябины украшает герб города), а также промышленные и городские пейзажи Ижевска и Воткинска, еще одного заводского города республики. Слоганы коллекции – "Ижевск завод" и "Ижевская сталь", - рассказали в пресс-службе. Чтобы "оружейный" мерч можно было носить круглый год, в коллекцию включены предметы одежды на разные сезоны: футболки и теплые свитшоты, кепки. Коллекцию дополняют туристические аксессуары: термос и небьющиеся эмалированные кружки, отмечается в релизе. "Линейка предметов одежды и аксессуаров "Удмуртия – место силы", выпущенная в дни работы стенда республики на выставке-форуме "Россия", оказалась популярной не только у гостей республики, но и у ее жителей: по их словам, это оказалась прекрасной возможностью ежедневно подчеркивать любовь к Удмуртии и желание гордиться ею. Коллекция "День оружейника" продолжает эту линию: пользующийся этими вещами человек таким образом может подчеркнуть, что он знает историю республики и гордится ее вкладом в оружейную славу и промышленную мощь отечества", - приводятся слова министра по туризму Удмуртской Республики Юлии Бадаш. В пресс-службе отметили, что сувенирная продукция, входящая в коллекцию (значки, термонаклейки), украшена изображениями ключевых достопримечательностей Ижевска (памятник оружейникам, монумент Дружбы народов), а также памятными логотипами в честь 105-летия со дня рождения легендарного конструктора М.Т. Калашникова. "Разработка сувенирной продукции, отражающей образ региона, повышает его узнаваемость и туристический потенциал в соответствии с задачами нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", инициированного президентом России Владимиром Путиным. Подробнее о коллекции "День оружейника" - на официальном сайте деньоружейника24.рф и на туристическом портале visitudmurtia.org", - сообщает пресс-служба. В Удмуртии 18-21 сентября масштабно отметят День оружейника. В этом году знаковыми датами являются 105 летие со дня рождения всемирно известного конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова и 75 летие с принятия на вооружение автомата АК-47.

https://ria.ru/20240914/vystavka-1972666980.html

https://ria.ru/20240910/brechalov-1971939367.html

ижевск

воткинск

удмуртская республика (удмуртия)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

ижевск, воткинск, удмуртская республика (удмуртия), ак-47