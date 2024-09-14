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Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 14.09.2024
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Российские авиационные экипажи и расчеты артиллерии нанесли удары по резервам 11 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T14:11
2024-09-14T14:11
2024-09-14T14:17
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские авиационные экипажи и расчеты артиллерии нанесли удары по резервам 11 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Российская авиация и артиллерия оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь", - говорится в сообщении.
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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумы
Специальная военная операция на Украине, Сумская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Сумы
Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области
Минобороны: ВС России нанесли удары по резервам 11 бригад ВСУ в Сумской области