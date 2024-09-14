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Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области - РИА Новости, 14.09.2024

Российские военные нанесли удары по резервам ВСУ в Сумской области

Российские авиационные экипажи и расчеты артиллерии нанесли удары по резервам 11 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T14:11

2024-09-14T14:11

2024-09-14T14:17

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сумская область

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российские авиационные экипажи и расчеты артиллерии нанесли удары по резервам 11 бригад ВСУ в 14 районах Сумской области, сообщило Минобороны РФ."Российская авиация и артиллерия оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками нанесены удары по районам сосредоточения в Сумской области и резервам 21-й, 22-й, 41-й и 61-й механизированных, 82-й десантно-штурмовой и 92-й штурмовой бригад ВСУ, 1-й бригады президента, а также 101-й, 103-й, 106-й и 119-й бригад территориальной обороны ВСУ в районах населенных пунктов Ахтырка, Белополье, Баничи, Водолаги, Журавка, Ободы, Катериновка, Радьковка, Сумы, Павловка, Свесса, Шостка, Ястребиное и Ямполь", - говорится в сообщении.

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сумская область, вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), сумы