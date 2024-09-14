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Корабли на учениях в Баренцевом море поразили подлодку условного противника - РИА Новости, 14.09.2024
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16:16 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/ucheniya-1972710175.html
Корабли на учениях в Баренцевом море поразили подлодку условного противника
Корабли на учениях в Баренцевом море поразили подлодку условного противника - РИА Новости, 14.09.2024
Корабли на учениях в Баренцевом море поразили подлодку условного противника
В рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан — 2024" корабельная противолодочная поисково-ударная группа Северного флота, в том числе, в... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T16:16
2024-09-14T16:16
безопасность
россия
ссср
баренцево море
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ка-27
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 14 сен - РИА Новости. В рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан — 2024" корабельная противолодочная поисково-ударная группа Северного флота, в том числе, в результате электронного пуска комплекса "Ответ", поразила подводную лодку условного противника в акватории Баренцева моря, об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в состав корабельной противолодочной поисково-ударной группы вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", фрегат "Адмирал флота Касатонов" и малый противолодочный корабль "Снежногорск". В ходе поиска подводной лодки условного противника группа взаимодействовала с многоцелевой атомной подводной лодкой и противолодочной авиацией - вертолетами Ка-27 и самолетами Ил-38. "На завершающем этапе учения экипажи противолодочных кораблей выполнили боевые упражнения с применением противолодочного вооружения - стрельбу по имитированной подводной цели из реактивных бомбометных установок РБУ-6000, а экипаж фрегата "Адмирал флота Касатонов" применил противолодочный ракетный комплекс "Ответ" электронным пуском", - добавили в ведомстве. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
https://ria.ru/20240912/ucheniya-1972312573.html
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безопасность, россия, ссср, баренцево море, воздушно-космические силы россии, ка-27, ил-38
Безопасность, Россия, СССР, Баренцево море, Воздушно-космические силы России, Ка-27, Ил-38
Корабли на учениях в Баренцевом море поразили подлодку условного противника

Группа кораблей Северного флота поразила подлодку противника на учениях "Океан"

© РИА Новости / Павел Львов | Перейти в медиабанкПусковые шахты ракет "Калибр" на борту фрегата "Адмирал флота Касатонов"
Пусковые шахты ракет Калибр на борту фрегата Адмирал флота Касатонов - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Павел Львов
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Пусковые шахты ракет "Калибр" на борту фрегата "Адмирал флота Касатонов". Архивное фото
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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 14 сен - РИА Новости. В рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан — 2024" корабельная противолодочная поисково-ударная группа Северного флота, в том числе, в результате электронного пуска комплекса "Ответ", поразила подводную лодку условного противника в акватории Баренцева моря, об этом сообщили в Минобороны РФ.
Отмечается, что в состав корабельной противолодочной поисково-ударной группы вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", фрегат "Адмирал флота Касатонов" и малый противолодочный корабль "Снежногорск". В ходе поиска подводной лодки условного противника группа взаимодействовала с многоцелевой атомной подводной лодкой и противолодочной авиацией - вертолетами Ка-27 и самолетами Ил-38.
Фрегат во время учений в Атлантическом океане - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Арктическая группировка отбила атаку условного противника на учениях
12 сентября, 15:23
"На завершающем этапе учения экипажи противолодочных кораблей выполнили боевые упражнения с применением противолодочного вооружения - стрельбу по имитированной подводной цели из реактивных бомбометных установок РБУ-6000, а экипаж фрегата "Адмирал флота Касатонов" применил противолодочный ракетный комплекс "Ответ" электронным пуском", - добавили в ведомстве.
Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева.
В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава.
"Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.
Самолеты Ту-142 - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Ту-142 на учениях "Океан" провели поиск подлодок в Арктике
13 сентября, 14:35
 
БезопасностьРоссияСССРБаренцево мореВоздушно-космические силы РоссииКа-27Ил-38
 
 
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