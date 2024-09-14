https://ria.ru/20240914/ucheniya-1972710175.html

Корабли на учениях в Баренцевом море поразили подлодку условного противника

Корабли на учениях в Баренцевом море поразили подлодку условного противника - РИА Новости, 14.09.2024

Корабли на учениях в Баренцевом море поразили подлодку условного противника

В рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан — 2024" корабельная противолодочная поисково-ударная группа Северного флота, в том числе, в... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T16:16

2024-09-14T16:16

2024-09-14T16:16

безопасность

россия

ссср

баренцево море

воздушно-космические силы россии

ка-27

ил-38

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СЕВЕРОМОРСК (Мурманская обл.), 14 сен - РИА Новости. В рамках стратегических командно-штабных учений (СКШУ) "Океан — 2024" корабельная противолодочная поисково-ударная группа Северного флота, в том числе, в результате электронного пуска комплекса "Ответ", поразила подводную лодку условного противника в акватории Баренцева моря, об этом сообщили в Минобороны РФ. Отмечается, что в состав корабельной противолодочной поисково-ударной группы вошли большой противолодочный корабль "Адмирал Левченко", фрегат "Адмирал флота Касатонов" и малый противолодочный корабль "Снежногорск". В ходе поиска подводной лодки условного противника группа взаимодействовала с многоцелевой атомной подводной лодкой и противолодочной авиацией - вертолетами Ка-27 и самолетами Ил-38. "На завершающем этапе учения экипажи противолодочных кораблей выполнили боевые упражнения с применением противолодочного вооружения - стрельбу по имитированной подводной цели из реактивных бомбометных установок РБУ-6000, а экипаж фрегата "Адмирал флота Касатонов" применил противолодочный ракетный комплекс "Ответ" электронным пуском", - добавили в ведомстве. Соединения и объединения ВМФ РФ начали во вторник проведение стратегических командно-штабных учений "Океан-2024", которые продлятся до 16 сентября. Учения проходят в двустороннем формате под общим руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Александра Моисеева. В маневрах, которые пройдут в акваториях Тихого и Северного Ледовитого океанов, Средиземного, Каспийского и Балтийского морей, задействовано более 400 боевых кораблей, подводных лодок и судов обеспечения вспомогательного флота, более 120 самолетов и вертолетов морской авиации ВМФ и ВКС, около 7000 единиц вооружения, военной и специальной техники, а также более 90 тысяч человек личного состава. "Океан" - кодовое название военно-морских учений, проводившихся главным командованием ВМФ СССР в 1970, 1975, 1977, 1983 и 1985 годах. Учения (маневры) "Океан" являлись крупнейшими мероприятиями оперативной и боевой подготовки ВМФ СССР в послевоенный период и самыми масштабными в мировой истории для своего времени.

https://ria.ru/20240912/ucheniya-1972312573.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, ссср, баренцево море, воздушно-космические силы россии, ка-27, ил-38