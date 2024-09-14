https://ria.ru/20240914/ubiystvo-1972575824.html

"На улицы не выходим". Кто держит в страхе хутор на Кубани

"На улицы не выходим". Кто держит в страхе хутор на Кубани - РИА Новости, 14.09.2024

"На улицы не выходим". Кто держит в страхе хутор на Кубани

Не доехала до дома всего 500 метров — убийство 12-летней школьницы из села Бураковского расследуют уже две недели. У СК нет зацепок, а местные боятся, что... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T08:00

2024-09-14T08:00

2024-09-14T08:04

следственный комитет россии (ск рф)

происшествия

краснодарский край

андрей маслов

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости, Дарья Юдкина. Не доехала до дома всего 500 метров — убийство 12-летней школьницы из села Бураковского расследуют уже две недели. У СК нет зацепок, а местные боятся, что маньяк скрывается среди них."Кричали, но она не отвечала"Арину Сомову (имя изменено) похоронили 11 дней назад. Попрощаться с ней 4 сентября пришли сотни людей, большинство — дети. На могиле — цветы и плюшевые игрушки.Хуторяне до сих пор с тревогой обсуждают случившееся. "Ее искали все. Никто не верил, что ребенок пропал. Все друг друга хорошо знают, дети всегда гуляют свободно на улице", — объясняет местный житель Роман Петров.Арина проводила вечер 1 сентября у подруги Насти (имя изменено) на другом конце села. Дети играли дотемна около дома. "Я с ней попрощалась, и она уехала на велосипеде в сторону дома. Больше я ее не видела", — рассказывала девочка.По ее словам, родители Арины приехали к ним через несколько часов в поисках дочери. "Мой папа отправился с ними. Ездили по заброшкам, полям, спускались к реке. Звали ее, но она не отвечала, — вспоминает Настя. — Потом оказалось, что место, где она лежала, проезжали три раза".Сотни метров до домаАрину нашли уже далеко за полночь. Тело лежало в зарослях травы у реки Мокрой в нескольких десятках метров от дороги. Велосипед бросили в камышах. До дома школьница не успела доехать полкилометра.Отец одним из первых увидел тело Арины. Мать была дома. Когда сообщили о гибели дочери, у нее случился нервный срыв.СК по Краснодарскому краю возбудил уголовное дело по факту убийства малолетней (пункт "в" части второй статьи 105 УК России). Дело, по указанию руководителя регионального следственного управления Андрея Маслова, передали лучшим в регионе специалистам. "На месте происшествия развернут оперативный штаб, работает следственная группа из наиболее опытных следователей и следователей-криминалистов. Во взаимодействии с руководством УУР ГУ МВД России по краю проводятся следственные действия и оперативные мероприятия, направленные на выяснение всех обстоятельств произошедшего, а также установление лица, причастного к совершению преступления", — сообщили в СК."Есть подозреваемый"Несколько дней водолазы безуспешно искали телефон девочки. Пока единственная находка — наушник.Правоохранители отсмотрели немногочисленные камеры видеонаблюдения, установленные в селе. На одну из них Сомова попала, когда проезжала на велосипеде. Больше ничего особенного.Следователи опросили всех хуторян, осмотрели автомобили, взяли тесты ДНК. "Меня дома не застали и остановили на дороге. Попросили тоже пройти экспертизу, — говорит Роман Петров. — Я тогда спросил, есть ли подозреваемые, и сотрудник сказал, что да, но пока всю информацию проверяют".Тесты берут даже у женщин и пожилых людей. Несмотря на это, никаких зацепок пока не обнаружили.Одиннадцатого сентября МВД объявило о денежном вознаграждении за значимую помощь в раскрытии тяжкого преступления."Встречают родители"Сейчас на улицах Бураковского детей без сопровождения не встретишь. С наступлением темноты редко увидишь и взрослых. Убийцу пока не нашли, местные боятся."Полиция сейчас — по всему хутору. Из школы нельзя выйти даже в магазин. Всех забирают родители. Вдруг маньяк среди местных", — рассказывает РИА Новости одноклассница погибшей Юля Мельникова (имя изменено).Сельчане выдвигают разные версии. Чаще всего говорят о том, что Арину затащили в белый автомобиль, где и убили. А тело попытались утопить. Однако никаких официальных подтверждений этого нет.Одноклассники вспоминают Арину с теплотой. "Она лучше всех знала математику, занималась спортом. В классе была самой высокой. Рассказывала, что родители обещали подарить ей новый телефон, если хорошо закончит четверть", — говорит Юля.Со слов соседей, девочка была старшим ребенком в многодетной семье. Местные собрали средства на помощь Сомовым. Они надеются, что в ближайшее время убийцу найдут, а в хуторе снова станет спокойно и безопасно.

краснодарский край

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следственный комитет россии (ск рф), происшествия, краснодарский край, андрей маслов