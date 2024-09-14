https://ria.ru/20240914/trevoga-1972745823.html

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.09.2024

В шести областях Украины объявили воздушную тревогу

Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T20:23

2024-09-14T20:23

2024-09-14T20:23

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 20.17 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

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в мире, днепропетровская область, россия, украина, вооруженные силы украины