https://ria.ru/20240914/trevoga-1972745823.html
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 14.09.2024
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T20:23
2024-09-14T20:23
2024-09-14T20:23
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации. В 20.17 (совпадает с мск) воздушную тревогу объявили в Полтавской, Кировоградской, Харьковской, Николаевской, Одесской и Днепропетровской областях. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда - по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Днепропетровская область, Россия, Украина, Вооруженные силы Украины
В шести областях Украины объявили воздушную тревогу
В Николаевской, Одесской и еще 4 областях Украины объявили воздушную тревогу