https://ria.ru/20240914/trener-1972718738.html

Тайский тренер, спасший 18 юных футболистов, снова попал в наводнение

Тайский тренер, спасший 18 юных футболистов, снова попал в наводнение - РИА Новости, 14.09.2024

Тайский тренер, спасший 18 юных футболистов, снова попал в наводнение

Известный всему миру тайский тренер юношеской футбольной команды "Лесные вепри" Эккапхон Чантхавонг, который в 2018 году провел вместе со своими подопечными 18... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T17:35

2024-09-14T17:35

2024-09-14T17:35

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БАНГКОК, 14 сен - РИА Новости. Известный всему миру тайский тренер юношеской футбольной команды "Лесные вепри" Эккапхон Чантхавонг, который в 2018 году провел вместе со своими подопечными 18 дней в темной затопленной пещере Тхам Луанг в северном Таиланде, пока их не нашли спасатели, снова попал под наводнение и был вынужден провести почти двое суток на крыше своего затопленного водой дома, об этом тренер сообщил в своих аккаунтах в социальных сетях, снабдив рассказ видео, снятым на смартфон. Чантхавонг живет в округе Месай в провинции Чианграй на севере Таиланда. Город и округ Месай, как и соседний мьянманский Тхачилек, был затоплен водой, стекающей с гор, и водами разлившейся пограничной реки Сай 10 сентября, после продолжительных ливневых дождей, принесенных супертайфуном "Яги", от которого сильно пострадал Вьетнам, а также соседние с Таиландом Мьянма и Лаос. В одном из видео, снятых в вечер начала наводнения, тренер показывает, как он и его домочадцы устраиваются на покатой крыше своего дома на ночь. В следующем видео, снятым уже после спасения, он рассказывает о пережитом. "Нас заливает каждый год в сезон дождей, и мы обычно успеваем покинуть дом, и потом быстро возвращаемся, как только сходит вода. Обычно вода поднимается невысоко и само наводнение происходит постепенно", - отметил он. "Но в этот раз все было по-другому. Вода очень быстро прибывала. Сначала мы впятером залезли в кузов пикапа, надеясь, что выше его бортов вода не поднимется. Так и было долгое время, но около 11 часов вечера вода начала так быстро подниматься, что пикап залило за несколько минут и нам пришлось перебираться на крышу дома", - заявил Чантхавонг, добавив, что когда началось наводнение и первый этаж дома был за минуты залит до половины, ни он, ни кто-либо еще в доме не успел взять с собой продуктов, кроме нескольких упаковок чипсов. "На крыше мы провели две ночи, а потом нас спасли, спасатели пришли за нами на лодке. Было, конечно, страшно. Особенно ночью, в темноте, когда не видишь, а только слышишь, что происходит, и знаешь при этом, что вода может снова начать подниматься в любой момент", - говорит футбольный тренер. По его словам, в затопленной пещере было страшнее. Чантхавонг также сообщил, что как только он и его родные и соседи оказались в безопасности, он сразу обратился к властям с просьбой об участии в поисково-спасательных операциях и был направлен, как доброволец, в отдельный отряд военно-морского спецназа Таиланда, который ведет поиски пропавших без вести в результате наводнений и оползней. В конце июня 2018 года Чантхавонг, которому тогда было 25 лет, вместе со всей юношеской футбольной командой "Лесные вепри", которую он тренировал с момента ее основания за несколько лет до событий, вошел в пещеру Тхам Луанг, точнее, в многокилометровую систему карстовых пещер в горном районе провинции Чианграй. Пещера была обычно доступна для туристов в сухой сезон и закрыта для посещения в сезон дождей, однако поход молодых футболистов в пещеру, которым отмечали День рождения одного из членов команды, пришелся на самое начало дождливого сезона, когда сильных ливней обычно не происходит. Тем не менее, днем 23 июня, когда вся команда была уже в пещере, прошел сильный ливень, и пещера была очень быстро частично затоплена. Подростки и их тренер оказались на одном из сухих участков, но между ними и любым их двух выходов из системы пещер Тхам Луанг были полностью, с пола до потолка, затопленные помещения, находившиеся ниже зала пещеры, в котором они оказались. При этом до любого из двух выходов было по несколько километров подземных помещений и узких ходов. Юным футболистам и их тренеру пришлось столкнуться и с полной темнотой, так как приходилось экономить батарейки фонариков, и с жестким рационом, на который были разделены все сладости, чипсы и пирожки, принесенные с собой для празднования Дня рождения одного из них, и с постепенным уменьшением доли кислорода в атмосфере пещеры. Во многом благодаря усилиям Чантхавонга, который поддерживал ребят морально, следил за рационами, постоянно рассказывал своим подопечным интересные истории, и при этом, пользуясь темнотой, незаметно подсовывал подросткам большую часть своего собственного рациона, вся команда продержалась две недели до прихода спасателей - аквалангистов, которые первым делом доставили им кислород, питание, питьевую воду и лекарства, а затем начали готовить к выводу из пещеры через километры затопленных и полузатопленных помещений. Когда началась операция по выводу подростков и их тренера из пещеры, Чантхавонг, который оказался на тот момент самым истощенным из всех благодаря тому, что отдавал свои рационы членам команды, настоял на том, чтобы его выводили из пещеры последним. Спасатели выносили членов команды и тренера из пещеры в специальных водонепроницаемых мешках, в шлем-масках, в которые подавался сжатый воздух, и под наркозом. Спасены были все, однако один из спасателей, отставной боевой пловец спецназа ВМС Таиланда, добровольно отправившийся помогать в спасении детей из пещеры, погиб во время одного из погружений, когда доставлял сменные баллоны со сжатым воздухом на подземную трассу вывода юных футболистов из пещеры. Гигантская многодневная международная спасательная операция с участием тысяч человек и сотен единиц техники долгое время оставалась в центре внимания мировых, и в том числе российских СМИ. В момент, когда Чантхавонга последним выносили из вертолета Ми-17 таиландских сухопутных войск, который подбирал спасенных у выхода из пещеры и доставлял в больницу, находившиеся на площадке перед больницей журналисты и сотрудники спасательных служб из разных стран устроили молодому тренеру овацию.

https://ria.ru/20240911/vetnam-1972165588.html

https://ria.ru/20180712/1524425748.html

https://ria.ru/20180718/1524882127.html

https://ria.ru/20180718/1524869085.html

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, таиланд, чианграй (провинция), вьетнам, ми-17