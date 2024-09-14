https://ria.ru/20240914/tramp-1972650761.html

Трамп задал неожиданный вопрос о России

Трамп задал неожиданный вопрос о России - РИА Новости, 14.09.2024

Трамп задал неожиданный вопрос о России

США не нужен военный конфликт с Россией, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Лас-Вегасе. "Голосуя за... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T08:41

2024-09-14T08:41

2024-09-14T10:07

в мире

дональд трамп

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. США не нужен военный конфликт с Россией, заявил кандидат в президенты от Республиканской партии Дональд Трамп во время выступления в Лас-Вегасе. "Голосуя за Камалу Харрис, вы голосуете за войну с Россией. Кто-нибудь хочет войны с Россией? Если это будет необходимо, мы пойдем на это. Но желательно не допускать этого", — сказал он. Трамп отметил, что проголосовав за Харрис, американцы отдадут голос за возвращение призыва на военную службу. Ранее бывший глава Белого дома в ходе предвыборных дебатов 27 июня пообещал, что достигнет урегулирования конфликта еще до своего возможного переизбрания и принесения президентской присяги 20 января 2025 года. При этом он подчеркнул, что конфликта на Украине "никогда бы не произошло", если бы Москва уважала американского президента.

https://ria.ru/20240914/bayden-1972652058.html

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в мире, дональд трамп, россия, сша