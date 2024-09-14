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В больнице в Петербурге загорелся томограф - РИА Новости, 14.09.2024
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13:53 14.09.2024 (обновлено: 13:54 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/tomograf-1972688749.html
В больнице в Петербурге загорелся томограф
В больнице в Петербурге загорелся томограф - РИА Новости, 14.09.2024
В больнице в Петербурге загорелся томограф
Компьютерный томограф загорелся в субботу в больнице в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление МЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:53
2024-09-14T13:54
происшествия
колпинский район
санкт-петербург
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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С.-ПЕТЕРБУРГ,14 сен - РИА Новости. Компьютерный томограф загорелся в субботу в больнице в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление МЧС в Telegram-канале. Как информирует ведомство, сообщение о пожаре на Павловской улице, 16 в городе Колпино поступило в субботу в 12.17 мск. "В здании больницы размером 160 на 20 метров происходило горение компьютерного томографа на площади 1 квадратный метр. В 12:50 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении. Сведения о пострадавших не поступали. Томограф тушили 9 единиц техники и 40 специалистов.
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колпинский район
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происшествия, колпинский район, санкт-петербург, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Колпинский район, Санкт-Петербург, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В больнице в Петербурге загорелся томограф

Компьютерный томограф загорелся в больнице в Колпинском районе Петербурга

© РИА Новости / Дмитрий Макеев | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной службы МЧС РФ
Сотрудник пожарной службы МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ,14 сен - РИА Новости. Компьютерный томограф загорелся в субботу в больнице в Колпинском районе Санкт-Петербурга, сообщило городское управление МЧС в Telegram-канале.
Как информирует ведомство, сообщение о пожаре на Павловской улице, 16 в городе Колпино поступило в субботу в 12.17 мск.
"В здании больницы размером 160 на 20 метров происходило горение компьютерного томографа на площади 1 квадратный метр. В 12:50 пожар ликвидирован", - говорится в сообщении.
Сведения о пострадавших не поступали. Томограф тушили 9 единиц техники и 40 специалистов.
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ПроисшествияКолпинский районСанкт-ПетербургМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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