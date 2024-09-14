https://ria.ru/20240914/teatr-1972754261.html
Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим от пьяной женщины
Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим от пьяной женщины - РИА Новости, 14.09.2024
Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим от пьяной женщины
Мариинский театр поддерживает связь с артистом, который получил травму глаза после того, как пьяная женщина в баре ударила его в лицо, разбив очки, сообщили РИА РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T21:23
2024-09-14T21:23
2024-09-14T21:23
происшествия
мариинский театр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_0:218:2509:1629_1920x0_80_0_0_d9f436021a8bdbb4f85f983255f96ef1.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Мариинский театр поддерживает связь с артистом, который получил травму глаза после того, как пьяная женщина в баре ударила его в лицо, разбив очки, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в четверг ближе к утру пьяная посетительница бара на Английском проспекте ударила в глаз 45-летнего мужчину. В результате его очки разбились, и стекло попало в глаз. У пострадавшего, который был срочно госпитализирован, диагностировали открытую травму правого глазного яблока с внутренними повреждениями. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение, а в пятницу задержали предполагаемую виновницу инцидента, информировала полиция. Источник РИА Новости в оперативных службах уточнял, что в результате пострадал солист Мариинского театра. "В данный момент с пострадавшим поддерживается постоянная связь. Сведения о состоянии здоровья артиста являются предметом врачебной и персональной тайны, и потому не могут быть предоставлены", - говорится в ответе Мариинки на запрос РИА Новости. Отмечается, что Мариинский театр всегда оказывает организационную и - при необходимости - финансовую помощь сотрудникам, столкнувшимся с непредвиденными обстоятельствами. Также творческие работники театра имеют расширенную программу личного страхования.
https://ria.ru/20240718/napadenie-1960579053.html
https://ria.ru/20240702/metro-1956840444.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/153268/28/1532682869_36:0:2767:2048_1920x0_80_0_0_729747081654cc7311258ff7aa1e8100.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, мариинский театр
Происшествия, Мариинский театр
Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим от пьяной женщины
Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим в баре от пьяной женщины
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Мариинский театр поддерживает связь с артистом, который получил травму глаза после того, как пьяная женщина в баре ударила его в лицо, разбив очки, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в четверг ближе к утру пьяная посетительница бара на Английском проспекте ударила в глаз 45-летнего мужчину. В результате его очки разбились, и стекло попало в глаз. У пострадавшего, который был срочно госпитализирован, диагностировали открытую травму правого глазного яблока с внутренними повреждениями. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение, а в пятницу задержали предполагаемую виновницу инцидента, информировала полиция. Источник РИА Новости в оперативных службах уточнял, что в результате пострадал солист Мариинского театра.
"В данный момент с пострадавшим поддерживается постоянная связь. Сведения о состоянии здоровья артиста являются предметом врачебной и персональной тайны, и потому не могут быть предоставлены", - говорится в ответе Мариинки на запрос РИА Новости.
Отмечается, что Мариинский театр всегда оказывает организационную и - при необходимости - финансовую помощь сотрудникам, столкнувшимся с непредвиденными обстоятельствами. Также творческие работники театра имеют расширенную программу личного страхования.