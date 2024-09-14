https://ria.ru/20240914/teatr-1972754261.html

Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим от пьяной женщины

Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим от пьяной женщины - РИА Новости, 14.09.2024

Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим от пьяной женщины

Мариинский театр поддерживает связь с артистом, который получил травму глаза после того, как пьяная женщина в баре ударила его в лицо, разбив очки, сообщили РИА РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T21:23

2024-09-14T21:23

2024-09-14T21:23

происшествия

мариинский театр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Мариинский театр поддерживает связь с артистом, который получил травму глаза после того, как пьяная женщина в баре ударила его в лицо, разбив очки, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в четверг ближе к утру пьяная посетительница бара на Английском проспекте ударила в глаз 45-летнего мужчину. В результате его очки разбились, и стекло попало в глаз. У пострадавшего, который был срочно госпитализирован, диагностировали открытую травму правого глазного яблока с внутренними повреждениями. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение, а в пятницу задержали предполагаемую виновницу инцидента, информировала полиция. Источник РИА Новости в оперативных службах уточнял, что в результате пострадал солист Мариинского театра. "В данный момент с пострадавшим поддерживается постоянная связь. Сведения о состоянии здоровья артиста являются предметом врачебной и персональной тайны, и потому не могут быть предоставлены", - говорится в ответе Мариинки на запрос РИА Новости. Отмечается, что Мариинский театр всегда оказывает организационную и - при необходимости - финансовую помощь сотрудникам, столкнувшимся с непредвиденными обстоятельствами. Также творческие работники театра имеют расширенную программу личного страхования.

https://ria.ru/20240718/napadenie-1960579053.html

https://ria.ru/20240702/metro-1956840444.html

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происшествия, мариинский театр