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Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим от пьяной женщины - РИА Новости, 14.09.2024
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21:23 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/teatr-1972754261.html
Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим от пьяной женщины
Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим от пьяной женщины - РИА Новости, 14.09.2024
Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим от пьяной женщины
Мариинский театр поддерживает связь с артистом, который получил травму глаза после того, как пьяная женщина в баре ударила его в лицо, разбив очки, сообщили РИА РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T21:23
2024-09-14T21:23
происшествия
мариинский театр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Мариинский театр поддерживает связь с артистом, который получил травму глаза после того, как пьяная женщина в баре ударила его в лицо, разбив очки, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра. Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в четверг ближе к утру пьяная посетительница бара на Английском проспекте ударила в глаз 45-летнего мужчину. В результате его очки разбились, и стекло попало в глаз. У пострадавшего, который был срочно госпитализирован, диагностировали открытую травму правого глазного яблока с внутренними повреждениями. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение, а в пятницу задержали предполагаемую виновницу инцидента, информировала полиция. Источник РИА Новости в оперативных службах уточнял, что в результате пострадал солист Мариинского театра. "В данный момент с пострадавшим поддерживается постоянная связь. Сведения о состоянии здоровья артиста являются предметом врачебной и персональной тайны, и потому не могут быть предоставлены", - говорится в ответе Мариинки на запрос РИА Новости. Отмечается, что Мариинский театр всегда оказывает организационную и - при необходимости - финансовую помощь сотрудникам, столкнувшимся с непредвиденными обстоятельствами. Также творческие работники театра имеют расширенную программу личного страхования.
https://ria.ru/20240718/napadenie-1960579053.html
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происшествия, мариинский театр
Происшествия, Мариинский театр
Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим от пьяной женщины

Мариинка поддерживает связь с артистом, пострадавшим в баре от пьяной женщины

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 сен - РИА Новости. Мариинский театр поддерживает связь с артистом, который получил травму глаза после того, как пьяная женщина в баре ударила его в лицо, разбив очки, сообщили РИА Новости в пресс-службе театра.
Ранее пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области сообщала, что в четверг ближе к утру пьяная посетительница бара на Английском проспекте ударила в глаз 45-летнего мужчину. В результате его очки разбились, и стекло попало в глаз. У пострадавшего, который был срочно госпитализирован, диагностировали открытую травму правого глазного яблока с внутренними повреждениями. После оказания медицинской помощи его направили на амбулаторное лечение, а в пятницу задержали предполагаемую виновницу инцидента, информировала полиция. Источник РИА Новости в оперативных службах уточнял, что в результате пострадал солист Мариинского театра.
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"В данный момент с пострадавшим поддерживается постоянная связь. Сведения о состоянии здоровья артиста являются предметом врачебной и персональной тайны, и потому не могут быть предоставлены", - говорится в ответе Мариинки на запрос РИА Новости.
Отмечается, что Мариинский театр всегда оказывает организационную и - при необходимости - финансовую помощь сотрудникам, столкнувшимся с непредвиденными обстоятельствами. Также творческие работники театра имеют расширенную программу личного страхования.
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ПроисшествияМариинский театр
 
 
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