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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 14.09.2024

Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции

Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих, танк и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:06

2024-09-14T12:06

2024-09-14T12:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

запорожская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих, танк и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Макаровка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 105 военнослужащих, танк, 155-мм гаубицу Caesar производства Франции, уничтожен полевой склад боеприпасов, уточнили в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика