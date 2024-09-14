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Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции - РИА Новости, 14.09.2024
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих, танк и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:06
2024-09-14T12:06
2024-09-14T12:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
запорожская область
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Украинские формирования потеряли до 105 военнослужащих, танк и французскую гаубицу Caesar в зоне ответственности группировки войск "Восток", сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Восток" заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение формированиям 58-й мотопехотной бригады ВСУ и 118-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Доброволье, Макаровка Донецкой народной республики и Левадное Запорожской области. Отражена контратака штурмовой группы 72-й механизированной бригады ВСУ", - говорится в сообщении.Противник потерял до 105 военнослужащих, танк, 155-мм гаубицу Caesar производства Франции, уничтожен полевой склад боеприпасов, уточнили в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), запорожская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Запорожская область, Донецкая Народная Республика
Группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции
Минобороны: группировка "Восток" заняла более выгодные рубежи и позиции