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Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 14.09.2024
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 520... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:04
2024-09-14T12:04
2024-09-14T12:24
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
харьковская область
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 520 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 54-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка, Боровая Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.Также уничтожены два полевых склада боеприпасов противника.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Харьковская область, Донецкая Народная Республика
Группировка "Запад" улучшила тактическое положение
МО: группировка "Запад" улучшила тактическое положение и отразила контратаку ВСУ