https://ria.ru/20240914/svo-1972673796.html

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение - РИА Новости, 14.09.2024

Группировка "Запад" улучшила тактическое положение

Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 520... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:04

2024-09-14T12:04

2024-09-14T12:24

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

харьковская область

донецкая народная республика

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Российская группировка "Запад" нанесла поражение живой силе и технике семи украинских бригад и отразила контратаку, потери противника составили до 520 военнослужащих, сообщило в субботу Минобороны РФ."Подразделения группировки войск "Запад" улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике 14-й, 44-й, 54-й, 115-й механизированных, 3-й штурмовой бригад ВСУ, 104-й и 119-й бригад теробороны в районах населенных пунктов Ковшаровка, Глушковка, Новоосиново, Кругляковка, Боровая Харьковской области, Розовка Луганской Народной Республики и Терны Донецкой Народной Республики", - говорится в сводке российского военного ведомства.Кроме того, была отражена контратака штурмовой группы 66-й механизированной бригады ВСУ."Потери противника составили до 520 военнослужащих, шесть автомобилей, 155 мм самоходная артиллерийская установка Braveheart производства Великобритании, две 122 мм самоходные артиллерийские установки "Гвоздика" и две станции радиоэлектронной борьбы", - добавили в МО РФ.Также уничтожены два полевых склада боеприпасов противника.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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вооруженные силы украины, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф), харьковская область, донецкая народная республика