https://ria.ru/20240914/svo-1972673369.html

Российские военные освободили Желанное Первое в ДНР

Российские военные освободили Желанное Первое в ДНР - РИА Новости, 14.09.2024

Российские военные освободили Желанное Первое в ДНР

Российские войска взяли под контроль село Желанное Первое в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:02

2024-09-14T12:02

2024-09-14T13:08

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

вооруженные силы украины

часов яр

безопасность

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Желанное Первое в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражения формированиям трех механизированных, одной горно-штурмовой и одной аэромобильной бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах Верхнекаменского, Часова Яра, Курдюмовки, Острого, Северска, Константиновки и Катериновки, а также отбили две контратаки штурмовиков. В этих боях украинская армия потеряла:Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донецкая народная республика

часов яр

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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, часов яр, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)