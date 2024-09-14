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Российские военные освободили Желанное Первое в ДНР - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:02 14.09.2024 (обновлено: 13:08 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/svo-1972673369.html
Российские военные освободили Желанное Первое в ДНР
Российские военные освободили Желанное Первое в ДНР - РИА Новости, 14.09.2024
Российские военные освободили Желанное Первое в ДНР
Российские войска взяли под контроль село Желанное Первое в ДНР, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:02
2024-09-14T13:08
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
вооруженные силы украины
часов яр
безопасность
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Желанное Первое в ДНР, сообщили в Минобороны."В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Кроме того, бойцы группировки нанесли поражения формированиям трех механизированных, одной горно-штурмовой и одной аэромобильной бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах Верхнекаменского, Часова Яра, Курдюмовки, Острого, Северска, Константиновки и Катериновки, а также отбили две контратаки штурмовиков. В этих боях украинская армия потеряла:Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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донецкая народная республика, вооруженные силы украины, часов яр, безопасность, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Донецкая Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Часов Яр, Безопасность, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
Российские военные освободили Желанное Первое в ДНР

Минобороны: ВС России освободили населённый пункт Желанное Первое в ДНР

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая работа реактивной системы залпового огня Град - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Желанное Первое в ДНР, сообщили в Минобороны.
«
"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Желанное Первое в ДНР
Освобожденное село Желанное Первое в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Желанное Первое в ДНР

Желанное Первое расположено на реке Волчья, к югу от Галицыновки. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Украинск и Горняк.

Кроме того, бойцы группировки нанесли поражения формированиям трех механизированных, одной горно-штурмовой и одной аэромобильной бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах Верхнекаменского, Часова Яра, Курдюмовки, Острого, Северска, Константиновки и Катериновки, а также отбили две контратаки штурмовиков.
В этих боях украинская армия потеряла:
  • около 715 солдат убитыми и ранеными;
  • пять автомобилей;
  • британскую гаубицу FH-70;
  • американскую гаубицу М-777;
  • орудие Д-20;
  • две гаубицы Д-30.
Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныЧасов ЯрБезопасностьМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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