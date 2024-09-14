Российские военные освободили Желанное Первое в ДНР
Минобороны: ВС России освободили населённый пункт Желанное Первое в ДНР
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа реактивной системы залпового огня "Град"
Боевая работа реактивной системы залпового огня "Град". Архивное фото
МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Российские войска взяли под контроль село Желанное Первое в ДНР, сообщили в Минобороны.
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"В результате активных и решительных действий подразделений группировки войск "Южная" освобожден населенный пункт Желанное Первое Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
© ИнфографикаОсвобожденное село Желанное Первое в ДНР
© Инфографика
Освобожденное село Желанное Первое в ДНР
Желанное Первое расположено на реке Волчья, к югу от Галицыновки. Взятие этого села позволит расширить плацдарм для наступления на Украинск и Горняк.
Кроме того, бойцы группировки нанесли поражения формированиям трех механизированных, одной горно-штурмовой и одной аэромобильной бригад ВСУ и одной бригады теробороны в районах Верхнекаменского, Часова Яра, Курдюмовки, Острого, Северска, Константиновки и Катериновки, а также отбили две контратаки штурмовиков.
В этих боях украинская армия потеряла:
- около 715 солдат убитыми и ранеными;
- пять автомобилей;
- британскую гаубицу FH-70;
- американскую гаубицу М-777;
- орудие Д-20;
- две гаубицы Д-30.
Уничтожены также четыре полевых склада боеприпасов.
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