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Суд не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду - РИА Новости, 14.09.2024
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05:11 14.09.2024 (обновлено: 08:41 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/sud-1972644083.html
Суд не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду
Суд не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду - РИА Новости, 14.09.2024
Суд не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду
Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T05:11
2024-09-14T08:41
москва
анастасия волочкова
общество
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду, сообщили РИА Новости в суде. &quot;Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду&quot;, — уточнили в инстанции.По информации СМИ, Волочкова обратилась в суд, поскольку фонд "потерял 15 лет ее стажа" и теперь она не может выйти на пенсию. Согласно законодательству, балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа. Если же она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям — с 60 лет.
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москва, анастасия волочкова, общество, россия
Москва, Анастасия Волочкова, Общество, Россия
Суд не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

© YesNoYes/YoutubeАнастасия Волочкова
Анастасия Волочкова - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© YesNoYes/Youtube
Анастасия Волочкова. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду, сообщили РИА Новости в суде.
«

"Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду", — уточнили в инстанции.

По информации СМИ, Волочкова обратилась в суд, поскольку фонд "потерял 15 лет ее стажа" и теперь она не может выйти на пенсию. Согласно законодательству, балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа. Если же она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям — с 60 лет.
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