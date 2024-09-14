https://ria.ru/20240914/sud-1972644083.html

Суд не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

Суд не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду - РИА Новости, 14.09.2024

Суд не стал рассматривать иск Волочковой к Пенсионному фонду

Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T05:11

2024-09-14T05:11

2024-09-14T08:41

москва

анастасия волочкова

общество

россия

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Мещанский суд Москвы не стал рассматривать иск балерины Анастасии Волочковой к Пенсионному фонду, сообщили РИА Новости в суде. "Исковое заявление возвращено. Дело не подсудно данному суду", — уточнили в инстанции.По информации СМИ, Волочкова обратилась в суд, поскольку фонд "потерял 15 лет ее стажа" и теперь она не может выйти на пенсию. Согласно законодательству, балерина может получать пенсию спустя 15 лет стажа. Если же она не сможет подтвердить стаж в качестве солистки балета, то пенсия будет выплачиваться по общим основаниям — с 60 лет.

https://ria.ru/20240515/ivleeva-1946184918.html

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москва, анастасия волочкова, общество, россия