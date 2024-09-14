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На западе Украины мужчина обстрелял наряд полиции из автомата
На западе Украины мужчина обстрелял наряд полиции из автомата - РИА Новости, 14.09.2024
На западе Украины мужчина обстрелял наряд полиции из автомата
Мужчина обстрелял наряд полиции из автомата в Хмельницкой области на западе Украины, пострадал полицейский и гражданский, сообщила украинская полиция. РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T11:53
2024-09-14T11:53
2024-09-14T13:23
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мужчина обстрелял наряд полиции из автомата в Хмельницкой области на западе Украины, пострадал полицейский и гражданский, сообщила украинская полиция. "В Хмельницкой области в результате спецоперации (отряд полиции - ред.) "КОРД" задержал мужчину, который расстрелял два служебных авто и ранил полицейского и гражданского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Полиция сообщает, что стрелок изначально был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Был составлен протокол, после чего водитель отправился домой, где взял автомат и, вернувшись, расстрелял полицейские машины. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на "черный" рынок, это подтверждали и европейские чиновники. Глава Европола Катрин де Болль в мае 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС Украине оружие попадет в руки преступных группировок. В июле 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды. В апреле 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказывал, что еще на раннем этапе конфликта поставляемое Западом оружие наводнило Польшу, это признавал и тогдашний замглавы польского МВД Мачей Вонсик.
https://ria.ru/20240420/strana-1941200324.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, украина, хмельницкая область
В мире, Украина, Хмельницкая область
На западе Украины мужчина обстрелял наряд полиции из автомата
В Хмельницкой области мужчина обстрелял наряд полиции из автомата, есть раненые
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости.
Мужчина обстрелял наряд полиции из автомата в Хмельницкой области на западе Украины, пострадал полицейский и гражданский, сообщила украинская полиция
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"В Хмельницкой области в результате спецоперации (отряд полиции - ред.) "КОРД" задержал мужчину, который расстрелял два служебных авто и ранил полицейского и гражданского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Национальной полиции Украины.
Полиция сообщает, что стрелок изначально был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Был составлен протокол, после чего водитель отправился домой, где взял автомат и, вернувшись, расстрелял полицейские машины.
В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на "черный" рынок, это подтверждали и европейские чиновники. Глава Европола Катрин де Болль в мае 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС Украине оружие попадет в руки преступных группировок.
В июле 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды. В апреле 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказывал, что еще на раннем этапе конфликта поставляемое Западом оружие наводнило Польшу, это признавал и тогдашний замглавы польского МВД Мачей Вонсик.