https://ria.ru/20240914/strelba-1972671584.html

На западе Украины мужчина обстрелял наряд полиции из автомата

На западе Украины мужчина обстрелял наряд полиции из автомата - РИА Новости, 14.09.2024

На западе Украины мужчина обстрелял наряд полиции из автомата

Мужчина обстрелял наряд полиции из автомата в Хмельницкой области на западе Украины, пострадал полицейский и гражданский, сообщила украинская полиция. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T11:53

2024-09-14T11:53

2024-09-14T13:23

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украина

хмельницкая область

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Мужчина обстрелял наряд полиции из автомата в Хмельницкой области на западе Украины, пострадал полицейский и гражданский, сообщила украинская полиция. "В Хмельницкой области в результате спецоперации (отряд полиции - ред.) "КОРД" задержал мужчину, который расстрелял два служебных авто и ранил полицейского и гражданского", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Национальной полиции Украины. Полиция сообщает, что стрелок изначально был задержан за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Был составлен протокол, после чего водитель отправился домой, где взял автомат и, вернувшись, расстрелял полицейские машины. В СМИ неоднократно появлялась информация, что часть поставляемого Украине оружия попадает на "черный" рынок, это подтверждали и европейские чиновники. Глава Европола Катрин де Болль в мае 2022 года открыто предупреждала, что поставляемое странами ЕС Украине оружие попадет в руки преступных группировок. В июле 2022 года полицейская служба ЕС объявила, что располагает конкретными сведениями о "просачивании" боеприпасов и оружия, в том числе тяжелого, из зоны боевых действий на Украине. Как предполагали власти, вдоль границы стран-членов ЕС и Украины могли быть заранее оборудованы тайники с оружием для организации контрабанды. В апреле 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш рассказывал, что еще на раннем этапе конфликта поставляемое Западом оружие наводнило Польшу, это признавал и тогдашний замглавы польского МВД Мачей Вонсик.

https://ria.ru/20240420/strana-1941200324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, хмельницкая область