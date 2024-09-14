https://ria.ru/20240914/ssha-1972729326.html

"Победа": в США сделали неожиданное заявление о ядерной войне с Россией

"Победа": в США сделали неожиданное заявление о ядерной войне с Россией - РИА Новости, 14.09.2024

"Победа": в США сделали неожиданное заявление о ядерной войне с Россией

Запад считали бы своей победой возможную ядерную войну с Россией, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T18:23

2024-09-14T18:23

2024-09-14T18:23

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Запад считали бы своей победой возможную ядерную войну с Россией, заявил американский экономист Джеффри Сакс в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Что означает "победа"? Украина собирается победить Россию? Вся эта идея абсурдна. Что может произойти, так это эскалация со стороны США и Великобритании, а затем эскалация со стороны России, пока у нас не начнется полноценная ядерная война — вот что они называют "победой", — предположил он.Аналитик назвал глупыми и безответственными слова западных политиков о невозможности ядерного столкновения, в то время как, по мнению Сакса, они не оставляют себе иного пути.Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что риски ядерной войны сейчас весьма существенны, эту опасность нельзя недооценивать.В июне на ПМЭФ президент России Владимир Путин предупредил, что нельзя обходиться легкомысленно с вопросом использования оружия массового поражения.

https://ria.ru/20240914/kiev-1972707285.html

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в мире, сша, украина, россия, владимир путин, сергей лавров