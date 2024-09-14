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"Идиоты". Во Франции раскрыли, как США подставляют Европу из-за Украины - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:26 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/ssha-1972685192.html
"Идиоты". Во Франции раскрыли, как США подставляют Европу из-за Украины
"Идиоты". Во Франции раскрыли, как США подставляют Европу из-за Украины - РИА Новости, 14.09.2024
"Идиоты". Во Франции раскрыли, как США подставляют Европу из-за Украины
США своей готовностью разрешить Украине бить по РФ британскими и французскими ракетами хотят, чтобы Европа делала за них грязную работу в конфликте и сама... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T13:26
2024-09-14T13:26
специальная военная операция на украине
россия
сша
украина
флориан филиппо
нато
в мире
франция
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ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. США своей готовностью разрешить Украине бить по РФ британскими и французскими ракетами хотят, чтобы Европа делала за них грязную работу в конфликте и сама платила за это цену, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что США могут разрешить Украине использовать британские и французские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, но не американские. "Соединенные Штаты готовы разрешить Украине использовать на территории России "британские и французские дальнобойные ракеты", но не американские ATACMS!... Глубинное государство хочет, чтобы мы делали грязную работу и платили за это цену вместо него", - написал Филиппо на своей странице. В связи с этим политик призвал прекратить быть "соглашающимися идиотами в этом безумном деле", прекратить поставки оружия Украине и выйти из НАТО. Ранее в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают заявления руководства РФ о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия, но при принятии решений руководствуются своими расчетами. Он пояснил, что США не меняли подходов к ограничению на использование Киевом американского оружия и не станут объявлять о переменах по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
https://ria.ru/20240415/ukraina-1940258910.html
https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html
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россия, сша, украина, флориан филиппо, нато, в мире, франция, великобритания
Специальная военная операция на Украине, Россия, США, Украина, Флориан Филиппо, НАТО, В мире, Франция, Великобритания
"Идиоты". Во Франции раскрыли, как США подставляют Европу из-за Украины

Французский политик Филиппо: США хотят, чтобы Европа платила за удары по России

© AP Photo / Virginia MayoФлаги США И ЕС
Флаги США И ЕС - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги США И ЕС . Архивное фото
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ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. США своей готовностью разрешить Украине бить по РФ британскими и французскими ракетами хотят, чтобы Европа делала за них грязную работу в конфликте и сама платила за это цену, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X.
Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что США могут разрешить Украине использовать британские и французские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, но не американские.
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"Соединенные Штаты готовы разрешить Украине использовать на территории России "британские и французские дальнобойные ракеты", но не американские ATACMS!... Глубинное государство хочет, чтобы мы делали грязную работу и платили за это цену вместо него", - написал Филиппо на своей странице.
В связи с этим политик призвал прекратить быть "соглашающимися идиотами в этом безумном деле", прекратить поставки оружия Украине и выйти из НАТО.
Ранее в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают заявления руководства РФ о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия, но при принятии решений руководствуются своими расчетами. Он пояснил, что США не меняли подходов к ограничению на использование Киевом американского оружия и не станут объявлять о переменах по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".
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