https://ria.ru/20240914/ssha-1972685192.html

"Идиоты". Во Франции раскрыли, как США подставляют Европу из-за Украины

"Идиоты". Во Франции раскрыли, как США подставляют Европу из-за Украины - РИА Новости, 14.09.2024

"Идиоты". Во Франции раскрыли, как США подставляют Европу из-за Украины

США своей готовностью разрешить Украине бить по РФ британскими и французскими ракетами хотят, чтобы Европа делала за них грязную работу в конфликте и сама... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T13:26

2024-09-14T13:26

2024-09-14T13:26

специальная военная операция на украине

россия

сша

украина

флориан филиппо

нато

в мире

франция

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/04/1888269020_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_af6d73d29362ae34698211aedec2a303.jpg

ПАРИЖ, 14 сен – РИА Новости. США своей готовностью разрешить Украине бить по РФ британскими и французскими ракетами хотят, чтобы Европа делала за них грязную работу в конфликте и сама платила за это цену, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети X. Ранее британская газета Times со ссылкой на источники сообщила, что США могут разрешить Украине использовать британские и французские дальнобойные ракеты для ударов вглубь России, но не американские. "Соединенные Штаты готовы разрешить Украине использовать на территории России "британские и французские дальнобойные ракеты", но не американские ATACMS!... Глубинное государство хочет, чтобы мы делали грязную работу и платили за это цену вместо него", - написал Филиппо на своей странице. В связи с этим политик призвал прекратить быть "соглашающимися идиотами в этом безумном деле", прекратить поставки оружия Украине и выйти из НАТО. Ранее в пятницу координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США серьезно воспринимают заявления руководства РФ о последствиях снятия ограничений для Киева на использование американского оружия, но при принятии решений руководствуются своими расчетами. Он пояснил, что США не меняли подходов к ограничению на использование Киевом американского оружия и не станут объявлять о переменах по итогам визита в Вашингтон премьер-министра Великобритании. Президент РФ Владимир Путин ранее заявил, что страны НАТО сейчас дискутируют не просто насчет возможного использования Киевом западных дальнобойных вооружений, по сути, они принимают решение, вовлекаться ли напрямую в украинский конфликт. Прямое участие стран Запада в украинском конфликте изменит его суть, Россия будет вынуждена принимать решения, исходя из создаваемых таким образом угроз для нее, добавил он. Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о возможной реакции РФ на новые удары по российской территории, отметил, что об этом знают глава государства и военные, "которые принимают соответствующие контрмеры и к ним готовятся".

https://ria.ru/20240415/ukraina-1940258910.html

https://ria.ru/20240607/frantsiya-1951267895.html

россия

сша

украина

франция

великобритания

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, сша, украина, флориан филиппо, нато, в мире, франция, великобритания