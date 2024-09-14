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В работе Секретной службы выявили нарушения во время покушения на Трампа

В работе Секретной службы выявили нарушения во время покушения на Трампа - РИА Новости, 14.09.2024

В работе Секретной службы выявили нарушения во время покушения на Трампа

Серьезные нарушения в работе Секретной службы США во время июльского митинга кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, где была совершена... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T08:48

2024-09-14T08:48

2024-09-14T08:55

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Серьезные нарушения в работе Секретной службы США во время июльского митинга кандидата в президенты от республиканцев Дональда Трампа, где была совершена попытка покушения на него, были выявлены по результатам внутреннего расследования ведомства, сообщает газета Washington Post со ссылкой на двух высокопоставленных правительственных чиновников, ознакомленных с краткими итогами расследования. "Расследование Секретной службы подтвердило (наличие - ред.) недочетов в мерах безопасности, которые создали предпосылки для попытки покушения на Дональда Трампа, а также обнаружило новую информацию", - пишет газета. Как сообщает Washington Post, сотрудники службы изначально планировали установить массивное оборудование и флаги между крышей, с которой стреляли в Трампа, и сценой, на которой он выступал, однако это так и не было сделано. Washington Post также отмечает, что были выявлены серьезные недочеты в системе передачи информации. Так, радиорубка агентов службы, в которую в реальном времени должны были поступать сигналы тревоги от патрульных полицейских, не имела возможности принимать эти сигналы. По данным газеты, сигнал тревоги, поданный полицией, не был передан всем агентам службы, также как и фото подозрительного лица, позднее выстрелившего в Трампа, было отправлено всего одному сотруднику. Кроме того, согласно расследованию, подразделение Секретной службы, отвечавшее за меры безопасности, не спешило усилить защиту Трампа даже после того, как поступили разведданные, указывающие на возможное покушение на политика со стороны Ирана. Как пишет Washington Post, итоги данного расследования могут быть опубликованы на следующей неделе. Сообщается, что исполняющий обязанности главы Секретной службы Рональд Роу уже изложил краткое содержание расследования на частных выступлениях перед членами правительства и заявил, что уже принял меры по исправлению существующих недочетов. Ранее во вторник телеканал Fox News сообщил, что руководитель отдела охранных операций Секретной службы США Майкл Плэти подаст в отставку в ближайшие дни. Телеканал связывал предстоящую отставку с покушением на кандидата в президенты США Дональда Трампа во время его выступления в Пенсильвании 13 июля и провалом Секретной службы, не сумевшей должным образом обеспечить безопасность политика. В июле на фоне многочисленных призывов в отставку подала глава Секретной службы Кимберли Читл. Телеканал сообщал, что просьба об отставке Плэти поступила со стороны высшего руководства, в том числе со стороны исполняющего обязанности главы Секретной службы Рональда Роу. Сообщалось также, что в ближайшие дни представители Секретной службы США выступят перед Конгрессом с отчетом об "уроках, которые были извлечены из покушения на Трампа 13 июля". Как заявил в этой связи РИА Новости представитель Секретной службы, ведомство "уважает надзорную роль конгресса" и продолжит содействовать конгрессу в проводимом им расследовании. "Мы продолжим предоставлять возможность сотрудникам для дачи показаний под запись и уже предоставили 2,4 тысячи страниц документации на существующие запросы конгресса", - сообщили в ведомстве. Покушение на экс-президента США Дональда Трампа произошло во время его предвыборного выступления в Пенсильвании 13 июля, Трамп был ранен в ухо, погиб один из зрителей, еще двое пострадали. Секретная служба США ранее сообщила, что ликвидировала подозреваемого, который несколько раз выстрелил в сторону сцены. Он прятался на крыше производственного здания примерно в 100 метрах от сцены, вне территории, где проводилось мероприятие. Министерство внутренней безопасности (МВБ) США 17 июля заявило, что проведет расследование работы Секретной службы по обеспечению охраны Трампа во время его предвыборного митинга. ФБР расследует инцидент как попытку покушения и возможный внутренний терроризм. По информации бюро, подозреваемый - 20-летний Томас Мэтью Крукс.

https://ria.ru/20240805/pokushenie-1964200364.html

https://ria.ru/20240716/vystrely-1959873682.html

https://ria.ru/20240714/tramp-1959589675.html

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в мире, сша, пенсильвания, иран, дональд трамп, фбр, покушение на дональда трампа