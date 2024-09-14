https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

Штаты определились со своим главным врагом

Штаты определились со своим главным врагом - РИА Новости, 14.09.2024

Штаты определились со своим главным врагом

Действия Соединенных Штатов, которые пошли на очередной круг борьбы с российскими СМИ, начинают уже местами вызывать недоумение. Вчера объявлены новые санкции... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T08:00

2024-09-14T08:00

2024-09-14T09:35

аналитика

украина

россия

государственный департамент сша

санкции сша против "россии сегодня" и rt

вашингтон (штат)

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Действия Соединенных Штатов, которые пошли на очередной круг борьбы с российскими СМИ, начинают уже местами вызывать недоумение. Вчера объявлены новые санкции против ряда отечественных СМИ и их руководителей, включая нашу медиагруппу "Россия сегодня" и Дмитрия Киселева.Ну а телеканал RT Вашингтон и вовсе обвинил во всех грехах: в проведении "скрытных информационных операций" по подрыву американской демократии и выборов, в работе на российские спецслужбы, в проведении "тайных операций" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках", в формировании "пророссийской реакции в мире на события на Украине. Представитель Госдепа всерьез объяснил, что "одна из причин, по которой большая часть мира не так сильно поддерживает Украину, как можно было бы подумать, заключается в широком охвате и сфере влияния RT".У многих возникает совершенно закономерная реакция: да что вообще происходит? Ведь понятно же, что подобной политикой эффект достигается строго обратный: своими действиями, заявлениями и решениями американцы обеспечивают российским СМИ самую эффективную и мощную рекламу, тем самым только помогая наращивать им свой авторитет по всему миру.Так почему же Штаты так топорно и глупо действуют? Ответ на самом прост: американцы попали в ловушку собственного триумфа и порожденных им иллюзий.Около сотни лет Соединенным Штатам не было равных в информационно-пропагандистской работе, а последние десятилетия их медиаконтроль над миром стал фактически тотальным. Это породило у них убеждение (а на самом деле иллюзию), что с помощью медийных кампаний можно менять реальный мир в соответствии с поставленными целями и собственными желаниями. Классический голливудский фильм "Хвост виляет собакой" как раз про это.Но постепенно стало происходить нечто странное и непонятное для них: отработанные медиа-технологии и пропагандистские инструменты перестали обеспечивать привычный и положенный им эффект. Западные СМИ объясняют миру, что он должен думать и как действовать, а тот поступает по-своему. Самые авторитетные медиа планеты изо всех своих сил вдалбливают в умы людей идею, что Россия — изгой и агрессор, для противодействия которому все обязаны сплотиться под руководящей и направляющей силой США, а эффект все хуже и хуже. Причем даже на самом Западе нарастают внутриполитические проблемы, а внесистемные силы получают все более широкую общественную поддержку.Кто виноват? В американской картине мира все просто: раз наши пропагандистские инструменты стали работать плохо, значит у них появился более успешный конкурент. А тут как раз российские СМИ, в первую очередь RT, все более популярны во всем мире — напористые, остроязыкие, оригинальные. А значит, во всех проблемах виноваты они. Так что русские медиа надо задавить — и тогда все вернется на круги своя. Человечество вновь начнет трепетно внимать всему, что вещает CNN, и беспрекословно подчиняться указаниям из Вашингтона.Там действительно в это верят.На самом же деле медиа всегда вторичны по отношению к реальному миру. Пропаганда способна влиять на действительность только до той степени, до которой она соответствует ей. На пике однополярного мира Штаты были почти всемогущими, соответственно и их информационное и идеологическое влияние было колоссальным.Но тот однополярный мир уже фактически прекратил свое существование, а вместе с ним сжимаются и возможности западных медиа.Разумеется, это не RT агрессивно захватывает планету, промывает мозги людям в разных уголках света и формирует пророссийские настроения во всем мире. Алгоритм ровно обратный. Люди видят все больше расхождений между действительностью, в которой они живут, и тем, что им вещает Запад в лице официальных лиц и СМИ, — и именно из-за этого они начинают искать альтернативную информацию и ее источники. И находят RT, который рассказывает и показывает вещи, подтверждающие их собственные наблюдения и выводы. Как результат — расширение аудитории у российских СМИ и углубление доверия к ним. И чем яростнее и жестче Запад будет бороться с русскими медиа, тем более популярными и авторитетными они будут становиться по всему миру.Штаты продолжают верить, что хвост виляет собакой и стоит что-то с "неправильным" хвостом сделать, как собака, переставшая быть послушной, вновь начнет подчиняться. Им предстоит на собственном опыте выяснить, что хвост в данном случае ни при чем, а вот если собаку разозлить, то можно самому серьезно пострадать.

https://ria.ru/20240911/ssha-1971911333.html

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

https://ria.ru/20240906/strategiya-1970826951.html

украина

россия

вашингтон (штат)

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Ирина Алкснис https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/11/1845580566_209:0:1463:1254_100x100_80_0_0_c39b8243be8f1513f01a604fc042616b.jpg

аналитика, украина, россия, государственный департамент сша, санкции сша против "россии сегодня" и rt, вашингтон (штат)