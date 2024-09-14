https://ria.ru/20240914/ssha-1972646513.html

В США набирают "актеров" со знанием русского языка для участия в учениях

В США набирают "актеров" со знанием русского языка для участия в учениях - РИА Новости, 14.09.2024

В США набирают "актеров" со знанием русского языка для участия в учениях

Американская военная база Форт Ирвин, карта которой оказалась в трофейной БМП Bradley, набирает "актеров" со знанием русского языка для участия в учениях,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T06:43

2024-09-14T06:43

2024-09-14T09:27

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ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. Американская военная база Форт Ирвин, карта которой оказалась в трофейной БМП Bradley, набирает "актеров" со знанием русского языка для участия в учениях, выяснило РИА Новости. Документ попал в распоряжение РИА Новости после того, как российские военные захватили боевую машину на Купянском направлении. На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения. После этого РИА Новости обнаружило в интернете несколько объявлений, в которых говорится, что специально для учебного центра Форт Ирвин разыскиваются люди со знанием русского языка. Так, компания Check Defense приглашала говорящих по-русски "профессионалов в области исполнения ролей". Это объявление опубликовано в феврале. Соискатели должны уметь "воспроизводить культурные особенности", а также помогать в обучении для Пентагона. От "актеров" требуется владеть отличными устными и письменными навыками, в том числе правильно интерпретировать сообщения, говорить, читать и писать как на английском, так и на "целевом языке". В Форт Ирвин "актерам" отводятся роли "местных органов власти, сотрудников сил безопасности", членов религиозных групп и их лидеров, беженцев и перемещенных лиц, угнетенных бывшим режимом, вражеских комбатантов и заключенных. Кроме владеющих русским, приглашаются соискатели с арабским, китайским, дари, корейским и пушту. * Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.РИА Новости также изучило страницу 11-й бронетанкового кавалерийского полка ("Вороная лошадь") в Instagram*. Согласно американским СМИ, на учениях это подразделение всегда играет роль вражеской армии. Из фото на странице следует, что с 30 ноября по 13 декабря 2022 года полк "Вороная лошадь" проходил обучение на новых "суррогатных транспортных средствах", изображающих БТР-87 и бронеавтомобили "Тигр".Как утверждают СМИ, "противник" на всех учениях, проходящих в Форт Ирвин, всегда располагается в искусственно созданном населенном пункте Ujen. Как пояснял бывший глава тренировочного центра генерал Курт Тэйлор, на фоне нынешних реалий надпись на табличке с названием населенного пункта сделали на кириллице, но здания менять не стали. Так, на фото можно видеть минареты мечетей (видимо, оставшиеся с отработок действий в Ираке и Афганистане).Российские войска не раз уничтожали РБМП Bradley, которые США поставляют на Украину, несколько машин захватили как трофеи. В Москве не раз подчеркивали, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972644651.html

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Корреспондент РИА Новости о карте военной базы США, найденной в захваченном Bradley Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту одной из крупнейших в стране военных баз, передает корреспондент РИА Новости. Карта национального учебного центра Форт Ирвин оказалась в распоряжении РИА Новости после того, как боевую машину захватили на купянском направлении российские военные. Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии. 2024-09-14T06:43 true PT3M22S

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украина, сша, россия, сергей лавров, нато, в мире