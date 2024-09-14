https://ria.ru/20240914/ssha-1972645773.html

На американской базе в Калифорнии отрабатывают бои с российской армией

На американской базе в Калифорнии отрабатывают бои с российской армией - РИА Новости, 14.09.2024

На американской базе в Калифорнии отрабатывают бои с российской армией

На американской военной базе Форт Ирвин, карта которой оказалась в захваченной у ВСУ трофейной БМП Bradley, отрабатывают бои с российской армией, выяснило РИА... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T06:25

2024-09-14T06:25

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ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. На американской военной базе Форт Ирвин, карта которой оказалась в захваченной у ВСУ трофейной БМП Bradley, отрабатывают бои с российской армией, выяснило РИА Новости. Документ оказался в распоряжении агентства после того, как боевую машину отобрали у украинского подразделения на купянском направлении. На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения. Национальный учебный центр Форт Ирвин — ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии и издавна славится тем, что там местные военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. В частности, там имитировались бои американских войск в Ираке и Афганистане. После начала СВО в Форт Ирвин, судя по всему, происходит моделирование сражения на Украине. Как сообщили американские СМИ, роль "вражеской армии" в учениях всегда играет 11-й бронетанковый кавалерийский полк ("Вороная лошадь"). Как выяснило РИА Новости, изучив страницу подразделения в Instagram*, с 30 ноября по 13 декабря 2022 года полк "Вороная лошадь" "проходил обучение на новых суррогатных транспортных средствах", изображающих БТР-87 и бронеавтомобили "Тигр"."Эта техника позволяет полку воспроизводить возможности бронетранспортеров и высокомобильных разведывательных машин", — говорилось в комментарии к подборке фотографий, на которых в том числе видны транспортные средства, похожие на российский "Тигр". По данным американских СМИ, согласно легенде, "противник" во всех учениях, проходящих в Форт Ирвин, всегда располагается в искусственно созданном населенном пункте Ujen. Бывший глава тренировочного центра генерал Курт Тэйлор ранее сообщил, что на фоне нынешних реалий надпись на табличке с названием населенного пункта вывели на кириллице, но здания менять не стали. На фотографиях населенного пункта Ujen можно видеть минареты мечетей (видимо, оставшиеся с отработок действий в Ираке и Афганистане). БМП Bradley, которые США поставляют на Украину, неоднократно уничтожались российскими войсками, ряд машин были захвачены как трофеи. Российское руководство заявляло, что такие машины "прекрасно горят" и не изменят ситуацию на фронте.Москва неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240914/ukraina-1972644651.html

https://ria.ru/20240913/voyna-1972552505.html

https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html

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Корреспондент РИА Новости о карте военной базы США, найденной в захваченном Bradley Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту одной из крупнейших в стране военных баз, передает корреспондент РИА Новости. Карта национального учебного центра Форт Ирвин оказалась в распоряжении РИА Новости после того, как боевую машину захватили на купянском направлении российские военные. Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии. 2024-09-14T06:25 true PT3M22S

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