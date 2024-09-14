https://ria.ru/20240914/ssha-1972645773.html
На американской базе в Калифорнии отрабатывают бои с российской армией
На американской базе в Калифорнии отрабатывают бои с российской армией - РИА Новости, 14.09.2024
На американской базе в Калифорнии отрабатывают бои с российской армией
На американской военной базе Форт Ирвин, карта которой оказалась в захваченной у ВСУ трофейной БМП Bradley, отрабатывают бои с российской армией, выяснило РИА... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T06:25
2024-09-14T06:25
2024-09-14T09:26
россия
украина
сша
сергей лавров
нато
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934005698_45:0:2167:1194_1920x0_80_0_0_fdc3da9c667e63420abf79795d1e32fc.jpg
ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. На американской военной базе Форт Ирвин, карта которой оказалась в захваченной у ВСУ трофейной БМП Bradley, отрабатывают бои с российской армией, выяснило РИА Новости. Документ оказался в распоряжении агентства после того, как боевую машину отобрали у украинского подразделения на купянском направлении. На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения. Национальный учебный центр Форт Ирвин — ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии и издавна славится тем, что там местные военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. В частности, там имитировались бои американских войск в Ираке и Афганистане. После начала СВО в Форт Ирвин, судя по всему, происходит моделирование сражения на Украине. Как сообщили американские СМИ, роль "вражеской армии" в учениях всегда играет 11-й бронетанковый кавалерийский полк ("Вороная лошадь"). Как выяснило РИА Новости, изучив страницу подразделения в Instagram*, с 30 ноября по 13 декабря 2022 года полк "Вороная лошадь" "проходил обучение на новых суррогатных транспортных средствах", изображающих БТР-87 и бронеавтомобили "Тигр"."Эта техника позволяет полку воспроизводить возможности бронетранспортеров и высокомобильных разведывательных машин", — говорилось в комментарии к подборке фотографий, на которых в том числе видны транспортные средства, похожие на российский "Тигр". По данным американских СМИ, согласно легенде, "противник" во всех учениях, проходящих в Форт Ирвин, всегда располагается в искусственно созданном населенном пункте Ujen. Бывший глава тренировочного центра генерал Курт Тэйлор ранее сообщил, что на фоне нынешних реалий надпись на табличке с названием населенного пункта вывели на кириллице, но здания менять не стали. На фотографиях населенного пункта Ujen можно видеть минареты мечетей (видимо, оставшиеся с отработок действий в Ираке и Афганистане). БМП Bradley, которые США поставляют на Украину, неоднократно уничтожались российскими войсками, ряд машин были захвачены как трофеи. Российское руководство заявляло, что такие машины "прекрасно горят" и не изменят ситуацию на фронте.Москва неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров напомнил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972644651.html
https://ria.ru/20240913/voyna-1972552505.html
https://ria.ru/20240909/zapad-1971452506.html
россия
украина
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/12/1934005698_0:0:2684:2013_1920x0_80_0_0_8806860b90d526ade9100d6af0eeb9a2.jpg
Корреспондент РИА Новости о карте военной базы США, найденной в захваченном Bradley
Американцы в отправленном на Украину в рамках военной помощи БМП Bradley забыли карту одной из крупнейших в стране военных баз, передает корреспондент РИА Новости.
Карта национального учебного центра Форт Ирвин оказалась в распоряжении РИА Новости после того, как боевую машину захватили на купянском направлении российские военные.
Форт Ирвин – ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии.
2024-09-14T06:25
true
PT3M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, украина, сша, сергей лавров, нато, в мире
Россия, Украина, США, Сергей Лавров, НАТО, В мире
ДОНЕЦК, 14 сен — РИА Новости. На американской военной базе Форт Ирвин, карта которой оказалась в захваченной у ВСУ трофейной БМП Bradley, отрабатывают бои с российской армией, выяснило РИА Новости.
Документ оказался в распоряжении агентства после того, как боевую машину отобрали у украинского подразделения на купянском направлении. На карту нанесены маршруты движения бронетехники, укрытия, секторы для стрельбы, зоны высадки и другие обозначения.
Национальный учебный центр Форт Ирвин — ключевой тренировочный полигон американских вооруженных сил, он расположен в пустыне Мохаве в округе Сан-Бернардино в Калифорнии и издавна славится тем, что там местные военные отрабатывают действия против своих потенциальных соперников. В частности, там имитировались бои американских войск в Ираке и Афганистане. После начала СВО в Форт Ирвин, судя по всему, происходит моделирование сражения на Украине.
Как сообщили американские СМИ, роль "вражеской армии" в учениях всегда играет 11-й бронетанковый кавалерийский полк ("Вороная лошадь").
Как выяснило РИА Новости, изучив страницу подразделения в Instagram*, с 30 ноября по 13 декабря 2022 года полк "Вороная лошадь" "проходил обучение на новых суррогатных транспортных средствах", изображающих БТР-87 и бронеавтомобили "Тигр".
"Эта техника позволяет полку воспроизводить возможности бронетранспортеров и высокомобильных разведывательных машин", — говорилось в комментарии к подборке фотографий, на которых в том числе видны транспортные средства, похожие на российский "Тигр".
По данным американских СМИ, согласно легенде, "противник" во всех учениях, проходящих в Форт Ирвин, всегда располагается в искусственно созданном населенном пункте Ujen.
Бывший глава тренировочного центра генерал Курт Тэйлор ранее сообщил, что на фоне нынешних реалий надпись на табличке с названием населенного пункта вывели на кириллице, но здания менять не стали. На фотографиях населенного пункта Ujen можно видеть минареты мечетей (видимо, оставшиеся с отработок действий в Ираке
и Афганистане
).
БМП Bradley, которые США поставляют на Украину
, неоднократно уничтожались российскими войсками, ряд машин были захвачены как трофеи. Российское руководство заявляло, что такие машины "прекрасно горят" и не изменят ситуацию на фронте.
Москва неоднократно предупреждала, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию и напрямую вовлекают страны НАТО
в конфликт. Глава МИД России Сергей Лавров
напомнил, что любые грузы, которые содержат вооружение для ВСУ, станут законной целью ВКС.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.