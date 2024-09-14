https://ria.ru/20240914/ssha-1972644470.html

Элиты США считают, что превосходят украинцев, заявил основатель Pink Floyd

Элиты США считают, что превосходят украинцев, заявил основатель Pink Floyd - РИА Новости, 14.09.2024

Элиты США считают, что превосходят украинцев, заявил основатель Pink Floyd

Американская политическая элита, включая президента США Джо Байдена и двух кандидатов на его место - Дональда Трампа и вице-президента Камалу Харрис, считает,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T05:37

2024-09-14T05:37

2024-09-14T05:37

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Американская политическая элита, включая президента США Джо Байдена и двух кандидатов на его место - Дональда Трампа и вице-президента Камалу Харрис, считает, что превосходит украинцев по рождению, сказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, видеозаписью интервью она поделилась с РИА Новости. "Лидеры американской империи, дряхлый Джо Байден, Трамп… Камала Харрис – все они полагают, что они по рождению превосходят вас, украинцев, и меня", - сказал Уотерс. В связи с этим сама идея о том, что у всех должна быть возможность пользоваться правами человека, неудобна для Запада, в частности для США, добавил он. Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине. Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.

https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html

https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972202366.html

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в мире, сша, украина, россия, джо байден, дональд трамп, камала харрис, оон