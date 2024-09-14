Рейтинг@Mail.ru
Элиты США считают, что превосходят украинцев, заявил основатель Pink Floyd - РИА Новости, 14.09.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:37 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/ssha-1972644470.html
Элиты США считают, что превосходят украинцев, заявил основатель Pink Floyd
Элиты США считают, что превосходят украинцев, заявил основатель Pink Floyd - РИА Новости, 14.09.2024
Элиты США считают, что превосходят украинцев, заявил основатель Pink Floyd
Американская политическая элита, включая президента США Джо Байдена и двух кандидатов на его место - Дональда Трампа и вице-президента Камалу Харрис, считает,... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T05:37
2024-09-14T05:37
в мире
сша
украина
россия
джо байден
дональд трамп
камала харрис
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36796/76/367967683_0:718:1333:1468_1920x0_80_0_0_c865b16ac19d2ec96c7e61610357e552.jpg
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Американская политическая элита, включая президента США Джо Байдена и двух кандидатов на его место - Дональда Трампа и вице-президента Камалу Харрис, считает, что превосходит украинцев по рождению, сказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, видеозаписью интервью она поделилась с РИА Новости. "Лидеры американской империи, дряхлый Джо Байден, Трамп… Камала Харрис – все они полагают, что они по рождению превосходят вас, украинцев, и меня", - сказал Уотерс. В связи с этим сама идея о том, что у всех должна быть возможность пользоваться правами человека, неудобна для Запада, в частности для США, добавил он. Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине. Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
https://ria.ru/20240910/ssha-1971695624.html
https://ria.ru/20240912/rodzher_uoters-1972202366.html
сша
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/36796/76/367967683_0:593:1333:1593_1920x0_80_0_0_2d23c15a5cab18ed3087353cb3c4b32b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, украина, россия, джо байден, дональд трамп, камала харрис, оон
В мире, США, Украина, Россия, Джо Байден, Дональд Трамп, Камала Харрис, ООН
Элиты США считают, что превосходят украинцев, заявил основатель Pink Floyd

Уотерс: Байден, Трамп и Харрис считают, что превосходят украинцев по рождению

© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в медиабанк
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Американская политическая элита, включая президента США Джо Байдена и двух кандидатов на его место - Дональда Трампа и вице-президента Камалу Харрис, считает, что превосходит украинцев по рождению, сказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, видеозаписью интервью она поделилась с РИА Новости.
"Лидеры американской империи, дряхлый Джо Байден, Трамп… Камала Харрис – все они полагают, что они по рождению превосходят вас, украинцев, и меня", - сказал Уотерс.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.09.2024
Доллар или бомбы: США готовят планете ультиматум
10 сентября, 08:00
В связи с этим сама идея о том, что у всех должна быть возможность пользоваться правами человека, неудобна для Запада, в частности для США, добавил он.
Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
Обращение Роджера Уотерса к жителям Украины - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Основатель Pink Floyd Уотерс обратился к украинцам
12 сентября, 04:20
 
В миреСШАУкраинаРоссияДжо БайденДональд ТрампКамала ХаррисООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала