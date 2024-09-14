Элиты США считают, что превосходят украинцев, заявил основатель Pink Floyd
Уотерс: Байден, Трамп и Харрис считают, что превосходят украинцев по рождению
© РИА Новости / Валерий Мельников | Перейти в медиабанкКонцерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса
Концерт основателя группы Pink Floyd Роджера Уотерса. Архивное фото
ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Американская политическая элита, включая президента США Джо Байдена и двух кандидатов на его место - Дональда Трампа и вице-президента Камалу Харрис, считает, что превосходит украинцев по рождению, сказал основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, видеозаписью интервью она поделилась с РИА Новости.
"Лидеры американской империи, дряхлый Джо Байден, Трамп… Камала Харрис – все они полагают, что они по рождению превосходят вас, украинцев, и меня", - сказал Уотерс.
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В связи с этим сама идея о том, что у всех должна быть возможность пользоваться правами человека, неудобна для Запада, в частности для США, добавил он.
Уотерс на заседании Совбеза ООН в феврале 2023 года заявил, что не считает неспровоцированной российскую операцию на Украине, и осудил провокаторов. Он также призвал президента США Джо Байдена, президента России Владимира Путина и Владимира Зеленского договориться о прекращении огня на Украине.
Кроме того, исполнитель выступил против поставок западных вооружений Киеву.
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