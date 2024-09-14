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Стало известно, насколько упали доходы США от поставок СПГ в Евросоюз - РИА Новости, 14.09.2024
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06:29 14.09.2024 (обновлено: 11:55 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/spg-1972646016.html
Стало известно, насколько упали доходы США от поставок СПГ в Евросоюз
Стало известно, насколько упали доходы США от поставок СПГ в Евросоюз - РИА Новости, 14.09.2024
Стало известно, насколько упали доходы США от поставок СПГ в Евросоюз
В июле США резко сократили экспорт сжиженного природного газа в Евросоюз, из-за чего доходы поставщиков упали до минимума с 2021 года, следует из анализа РИА... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T06:29
2024-09-14T11:55
экономика
цены на нефть
сша
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В июле США резко сократили экспорт сжиженного природного газа в Евросоюз, из-за чего доходы поставщиков упали до минимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, доходы от экспорта СПГ сократились на 15 процентов в месячном и на 36 процентов в годовом выражении — до 791,4 миллиона долларов. Это стало минимальным значением с ноября 2021 года. Основная причина падения — сокращение поставок на 18 процентов по сравнению с июнем и на треть — по сравнению с прошлым годом. В итоге экспорт в ЕС составил лишь треть от общего объема, тогда как в июне он достигал 38,4 процента, а годом ранее — 49 процентов. В целом за первые семь месяцев этого года США продали европейцам СПГ на 7,3 миллиарда долларов, что меньше прошлогоднего показателя на 29 процентов в денежном выражении. Это произошло на фоне снижения доли ЕС в поставках США ниже половины — до 44,1 процента (годом ранее она равнялась 51,6 процента).В то же время Штаты в полтора раза нарастили поставки в Азию, в результате чего доля этого региона достигла 36 процентов против 25 годом ранее.
https://ria.ru/20240902/frantsiya-1969888428.html
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экономика, цены на нефть, сша, евросоюз
Экономика, Цены на нефть, США, Евросоюз
Стало известно, насколько упали доходы США от поставок СПГ в Евросоюз

Доходы США от поставок СПГ в Евросоюз упали до минимума с 2021 года

© РИА Новости / Сергей Красноухов | Перейти в медиабанкТанкер-газовоз
Танкер-газовоз - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Сергей Красноухов
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Танкер-газовоз. Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В июле США резко сократили экспорт сжиженного природного газа в Евросоюз, из-за чего доходы поставщиков упали до минимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы.
Так, доходы от экспорта СПГ сократились на 15 процентов в месячном и на 36 процентов в годовом выражении — до 791,4 миллиона долларов. Это стало минимальным значением с ноября 2021 года.
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Основная причина падения — сокращение поставок на 18 процентов по сравнению с июнем и на треть — по сравнению с прошлым годом. В итоге экспорт в ЕС составил лишь треть от общего объема, тогда как в июне он достигал 38,4 процента, а годом ранее — 49 процентов.
В целом за первые семь месяцев этого года США продали европейцам СПГ на 7,3 миллиарда долларов, что меньше прошлогоднего показателя на 29 процентов в денежном выражении. Это произошло на фоне снижения доли ЕС в поставках США ниже половины — до 44,1 процента (годом ранее она равнялась 51,6 процента).
В то же время Штаты в полтора раза нарастили поставки в Азию, в результате чего доля этого региона достигла 36 процентов против 25 годом ранее.
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