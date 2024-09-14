https://ria.ru/20240914/spg-1972646016.html

Стало известно, насколько упали доходы США от поставок СПГ в Евросоюз

Стало известно, насколько упали доходы США от поставок СПГ в Евросоюз - РИА Новости, 14.09.2024

Стало известно, насколько упали доходы США от поставок СПГ в Евросоюз

В июле США резко сократили экспорт сжиженного природного газа в Евросоюз, из-за чего доходы поставщиков упали до минимума с 2021 года, следует из анализа РИА... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T06:29

2024-09-14T06:29

2024-09-14T11:55

экономика

цены на нефть

сша

евросоюз

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. В июле США резко сократили экспорт сжиженного природного газа в Евросоюз, из-за чего доходы поставщиков упали до минимума с 2021 года, следует из анализа РИА Новости данных американской статслужбы. Так, доходы от экспорта СПГ сократились на 15 процентов в месячном и на 36 процентов в годовом выражении — до 791,4 миллиона долларов. Это стало минимальным значением с ноября 2021 года. Основная причина падения — сокращение поставок на 18 процентов по сравнению с июнем и на треть — по сравнению с прошлым годом. В итоге экспорт в ЕС составил лишь треть от общего объема, тогда как в июне он достигал 38,4 процента, а годом ранее — 49 процентов. В целом за первые семь месяцев этого года США продали европейцам СПГ на 7,3 миллиарда долларов, что меньше прошлогоднего показателя на 29 процентов в денежном выражении. Это произошло на фоне снижения доли ЕС в поставках США ниже половины — до 44,1 процента (годом ранее она равнялась 51,6 процента).В то же время Штаты в полтора раза нарастили поставки в Азию, в результате чего доля этого региона достигла 36 процентов против 25 годом ранее.

https://ria.ru/20240902/frantsiya-1969888428.html

https://ria.ru/20240911/ekspert-1972188258.html

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экономика, цены на нефть, сша, евросоюз