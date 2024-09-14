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Бойцы "Центра" отразили три контратаки ВСУ за сутки
Бойцы "Центра" отразили три контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.09.2024
Бойцы "Центра" отразили три контратаки ВСУ за сутки
Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих и две боевые бронемашины... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T12:08
2024-09-14T12:08
2024-09-14T12:17
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих и две боевые бронемашины "Казак", сообщило в своей сводке Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 59-й, 150-й механизированных, 68-й, 142-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Цукурино, Селидово, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики."Отражены три контратаки штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-30", - сказано в сообщении министерства.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Центра" отразили три контратаки ВСУ за сутки
МО РФ: ВСУ потеряли до 560 военных в зоне действия группировки "Центр"