https://ria.ru/20240914/spetsoperatsiya-1972674094.html

Бойцы "Центра" отразили три контратаки ВСУ за сутки

Бойцы "Центра" отразили три контратаки ВСУ за сутки - РИА Новости, 14.09.2024

Бойцы "Центра" отразили три контратаки ВСУ за сутки

Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих и две боевые бронемашины... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T12:08

2024-09-14T12:08

2024-09-14T12:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/10/1966546309_0:14:3072:1742_1920x0_80_0_0_707f70f6902fb1a736e2ef96560d110c.jpg

МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Подразделения группировки российских войск "Центр" за сутки отразили три контратаки ВСУ, противник потерял до 560 военнослужащих и две боевые бронемашины "Казак", сообщило в своей сводке Минобороны РФ.По данным оборонного ведомства, силы группировки продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанесли поражение формированиям 59-й, 150-й механизированных, 68-й, 142-й пехотных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и 109-й бригады теробороны в районах населенных пунктов Цукурино, Селидово, Михайловка, Гродовка и Новоэкономическое Донецкой Народной Республики."Отражены три контратаки штурмовых групп 150-й механизированной, 142-й пехотной и 25-й воздушно-десантной бригад ВСУ. Потери противника составили до 560 военнослужащих, две боевые бронированные машины "Казак", три пикапа, 155-мм гаубица М777 производства США, две 152-мм гаубицы "Мста-Б", 152-мм самоходная артиллерийская установка "Акация" и 122-мм гаубица Д-30", - сказано в сообщении министерства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф