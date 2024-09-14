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Бойцы "Ахмата" рассказали об обстановке в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
07:55 14.09.2024
https://ria.ru/20240914/spetsoperatsiya-1972648719.html
Бойцы "Ахмата" рассказали об обстановке в Суджанском районе Курской области
Бойцы "Ахмата" рассказали об обстановке в Суджанском районе Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
Бойцы "Ахмата" рассказали об обстановке в Суджанском районе Курской области
Расчеты БПЛА спецназа "Ахмат" круглосуточно контролируют ситуацию в Суджанском районе Курской области, а операторы FPV-дронов и вовсе устраивают конкурс, кто... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T07:55
2024-09-14T07:55
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
курская область
суджанский район
владимир путин
хаски (дмитрий кузнецов)
элджей
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА спецназа "Ахмат" круглосуточно контролируют ситуацию в Суджанском районе Курской области, а операторы FPV-дронов и вовсе устраивают конкурс, кто больше сожжет техники противника, рассказали РИА Новости бойцы "Ахмата". "Круглые сутки разведку проводим… Так у нас пока одна "птица" (БПЛА - ред.) висит, другая должна подлететь (и) перехватить тот же кадр. Участок фронта здесь горячий. Ведем разведку, пресекаем пути подступа, ротации… Ни минуты покоя", - рассказал оператор БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Хаски". По его словам, оперативная обстановка в данном районе меняется постоянно. "Пытаются-пытаются (ВСУ - ред.), но ничего у них не получается все равно", - рассказал боец. Боец "Ахмата" с позывным "Элджей" в свою очередь рассказал, что помимо разведки активно работают и операторы дронов-камикадзе. "Иногда создается впечатление, что у них (ВСУ - ред.) есть приказ на убой себя отправлять. Наши FPV-шники (операторы дронов-камикадзе - ред.) уже конкурс устраивают, кто больше техники сожжет", - рассказал боец. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240913/vsu-1972548944.html
https://ria.ru/20240913/zelenskiy-1972522386.html
https://ria.ru/20240914/ukraina-1972644651.html
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безопасность, россия, курская область, суджанский район, владимир путин, хаски (дмитрий кузнецов), элджей, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Курская область, Суджанский район, Владимир Путин, Хаски (Дмитрий Кузнецов), Элджей, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
Бойцы "Ахмата" рассказали об обстановке в Суджанском районе Курской области

Боец "Ахмата": операторы дронов проводят конкурс, кто больше сожжет техники ВСУ

© РИА Новости / Андрей КоцОператор дрона
Оператор дрона - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Андрей Коц
Оператор дрона. Архивное фото
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КУРСКАЯ ОБЛАСТЬ, 14 сен - РИА Новости. Расчеты БПЛА спецназа "Ахмат" круглосуточно контролируют ситуацию в Суджанском районе Курской области, а операторы FPV-дронов и вовсе устраивают конкурс, кто больше сожжет техники противника, рассказали РИА Новости бойцы "Ахмата".
"Круглые сутки разведку проводим… Так у нас пока одна "птица" (БПЛА - ред.) висит, другая должна подлететь (и) перехватить тот же кадр. Участок фронта здесь горячий. Ведем разведку, пресекаем пути подступа, ротации… Ни минуты покоя", - рассказал оператор БПЛА группы "Аида" спецназа "Ахмат" с позывным "Хаски".
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По его словам, оперативная обстановка в данном районе меняется постоянно. "Пытаются-пытаются (ВСУ - ред.), но ничего у них не получается все равно", - рассказал боец.
Боец "Ахмата" с позывным "Элджей" в свою очередь рассказал, что помимо разведки активно работают и операторы дронов-камикадзе.
"Иногда создается впечатление, что у них (ВСУ - ред.) есть приказ на убой себя отправлять. Наши FPV-шники (операторы дронов-камикадзе - ред.) уже конкурс устраивают, кто больше техники сожжет", - рассказал боец.
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Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКурская областьСуджанский районВладимир ПутинХаски (Дмитрий Кузнецов)ЭлджейВооруженные силы УкраиныВооруженные силы РФ
 
 
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