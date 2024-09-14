https://ria.ru/20240914/spetsoperatsiya-1972640278.html

Герой защиты Малой Локни рассказал подробности о ее осаде

Герой защиты Малой Локни рассказал подробности о ее осаде - РИА Новости, 14.09.2024

Герой защиты Малой Локни рассказал подробности о ее осаде

ВСУ при двухнедельной осаде Малой Локни в Курской области использовали ракету HIMARS, немецкие БМП Marder и другое западное вооружение, рассказал РИА Новости... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T03:03

2024-09-14T03:03

2024-09-14T03:03

специальная военная операция на украине

россия

курская область

санкт-петербург

владимир путин

валерий герасимов

вооруженные силы украины

военно-медицинская академия имени кирова

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КУРСК, 14 сен - РИА Новости. ВСУ при двухнедельной осаде Малой Локни в Курской области использовали ракету HIMARS, немецкие БМП Marder и другое западное вооружение, рассказал РИА Новости командир батальона 44-го армейского корпуса подполковник Александр Данилов. В четверг президент РФ Владимир Путин навестил Данилова в клинике Минобороны при Военно-медицинской академии имени Кирова в Петербурге. Президент сообщил Данилову, который две недели командовал обороной посёлка Малая Локня в Курской области, что подпишет указ о присвоении ему звания Героя России. Также он предложил Данилову после окончания лечения пройти обучение в академии Генштаба. "Противник каждый день разносил все укрытия в этом поселке. Их оставалось все меньше и меньше. Подвал, в котором находился наш командный пункт, был поражен огнем артиллерии и прилетом ракеты HIMARS. Понесли там серьезные потери среди личного состава. И когда уже противник нарастил все свои силы, было понимание, что он с рассвета будет штурмовать нас", - рассказал РИА Новости Данилов. Также ВСУ использовали реактивную артиллерию, танк, минометы польского производства, БМП советского производства и немецкие БМП Marder. Вскоре защитники поселка решили собраться со всех домов в поселке в колонию, как самое укрепленное место. На тот момент все сотрудники и заключенные колонии уже были эвакуированы. "Дал указания, сжались все, кто находился в поселке, сжались в колонию. В колонии лично сам распределял все сектора людям", - вспоминает Данилов. Защитники Малой Локни передавали координаты боевиков ВСУ российской артиллерии. "Помогал наносить артиллерийский огонь командир полка 1427, позывной "Астрахань", и замкомандующего Московским округом генерал-лейтенант Ахметов. Помогали нам бить врага, который занял двухэтажные здания, находился в засадах вокруг колонии", - сказал Данилов. Всего за время осады защитники уничтожили восемь штурмовых групп противника. Кульминацией штурма стало появление со стороны ВСУ танка советского производства, возможно, переданного Украине Польшей. Танк разнес КПП колонии, после чего ее защитники решили отступить - кончались и боеприпасы, и провиант. "Не было пищи. Какие соления нашли поблизости, в погребах - вот это и делили между друг другом. Поэтому да, был момент, когда пришлось соленым огурцом на троих делиться. Это суточная норма была", - вспоминает Данилов. По его словам, ему часто вспоминались его командиры. "У меня были хорошие учителя, достойные. Вспоминаю их с большим уважением. Вспоминал таких хороших людей, которые в свое время дали ума, научили просто, как жить, как воевать, как людьми командовать, как за людей горой стоять", - поделился он. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

https://ria.ru/20240904/vsu-1970466080.html

https://ria.ru/20240911/voennyy-1971980129.html

https://ria.ru/20240817/obstrely-1966806124.html

https://ria.ru/20240913/zelenskiy-1972522386.html

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россия, курская область, санкт-петербург, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины, военно-медицинская академия имени кирова, безопасность, вооруженные силы рф