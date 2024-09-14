Следствие проверит данные об отравляющих снарядах в Курской области
Следствие проверит данные о снарядах с отравляющим веществом в Курской области
Сотрудник Следственного комитета. Архивное фото
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Военные следователи проверяют информацию эвакуированных из Курской области жителей о возможном использовании ВСУ боеприпасов с отравляющими веществами, сообщил РИА Новости представитель военных следственных органов.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступлений в Курской области, военными следователями будет проверена информация потерпевших о возможном использовании ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) снарядов с отравляющими веществами", - сказал собеседник агентства.
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Ранее ряд эвакуированных из приграничных сел граждан рассказал РИА Новости, что после атак ВСУ был едкий желтый дым, от которого люди чувствовали себя плохо. Кроме того, некоторые из мирных жителей жаловались на некий пар, из-за которого гиб скот.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.