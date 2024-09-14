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Следствие проверит данные об отравляющих снарядах в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
20:12 14.09.2024 (обновлено: 20:14 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/snaryady-1972744281.html
Следствие проверит данные об отравляющих снарядах в Курской области
Следствие проверит данные об отравляющих снарядах в Курской области - РИА Новости, 14.09.2024
Следствие проверит данные об отравляющих снарядах в Курской области
Военные следователи проверяют информацию эвакуированных из Курской области жителей о возможном использовании ВСУ боеприпасов с отравляющими веществами, сообщил... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T20:12
2024-09-14T20:14
специальная военная операция на украине
россия
курская область
брянская область
владимир путин
валерий герасимов
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Военные следователи проверяют информацию эвакуированных из Курской области жителей о возможном использовании ВСУ боеприпасов с отравляющими веществами, сообщил РИА Новости представитель военных следственных органов. "В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступлений в Курской области, военными следователями будет проверена информация потерпевших о возможном использовании ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) снарядов с отравляющими веществами", - сказал собеседник агентства. Ранее ряд эвакуированных из приграничных сел граждан рассказал РИА Новости, что после атак ВСУ был едкий желтый дым, от которого люди чувствовали себя плохо. Кроме того, некоторые из мирных жителей жаловались на некий пар, из-за которого гиб скот. Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков. Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты. В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://ria.ru/20240912/dym-1972212286.html
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россия, курская область, брянская область, владимир путин, валерий герасимов, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Курская область, Брянская область, Владимир Путин, Валерий Герасимов, Вооруженные силы Украины
Следствие проверит данные об отравляющих снарядах в Курской области

Следствие проверит данные о снарядах с отравляющим веществом в Курской области

© РИА Новости | Перейти в медиабанкСотрудник Следственного комитета
Сотрудник Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. Военные следователи проверяют информацию эвакуированных из Курской области жителей о возможном использовании ВСУ боеприпасов с отравляющими веществами, сообщил РИА Новости представитель военных следственных органов.
"В рамках расследования уголовного дела, возбужденного по факту совершения преступлений в Курской области, военными следователями будет проверена информация потерпевших о возможном использовании ВФУ (Вооруженных формирований Украины - ред.) снарядов с отравляющими веществами", - сказал собеседник агентства.
Эвакуированная: после атак ВСУ в Курской области люди задыхались от едкого желтого дыма - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
В Курской области рассказали, как задыхались от дыма после нападения ВСУ
12 сентября, 08:28
Ранее ряд эвакуированных из приграничных сел граждан рассказал РИА Новости, что после атак ВСУ был едкий желтый дым, от которого люди чувствовали себя плохо. Кроме того, некоторые из мирных жителей жаловались на некий пар, из-за которого гиб скот.
Подразделения ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Как сообщило 13 сентября Минобороны РФ, за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12,7 тысячи военных, 108 танков.
Президент России Владимир Путин заявлял, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Путин заявил, что противник получит достойный ответ, все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 13.09.2024
Небензя: Россия ждет разъяснений, как американский химикат оказался у ВСУ
13 сентября, 19:02
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияКурская областьБрянская областьВладимир ПутинВалерий ГерасимовВооруженные силы Украины
 
 
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