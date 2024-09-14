RT и "Россия сегодня" выражают мнение людей со всего мира, заявил журналист
Журналист Атван: RT и "Россия сегодня" выражают мнение людей со всего мира
Стенд телеканала RT. Архивное фото
БЕЙРУТ, 14 сен - РИА Новости. Санкции США против телеканала RT и медиагруппы "Россия сегодня", выражающих мнение многих людей не только из РФ, но и со всего мира, подтверждают, что Соединенные Штаты обманывают мировую общественность, заявляя о своей поддержке свободных СМИ, заявил РИА Новости палестино-британский журналист, главный редактор цифрового новостного и аналитического сайта Rai Al-Youm Абдель Бари Атван (Abdel Bari Atwan).
"Обвинения главы Госдепа никого ни в чем не убедили. Произошедшее наглядно подтверждает, что мир вновь был обманут их заявлениями о том, что они поддерживают свободные СМИ. Блинкен, возглавивший кампанию против RT, скорее шокирует, чем удивляет, тем более, что США выдвигают подобные обвинения против канала, выражающего мнение многих людей по всему миру, а не только в России", - сказал Бари Атван.
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Журналист сравнил существующий в США режим с диктатурой, далекой от демократии, а кампания против RT, по его словам, противоречит "лживым заявлениям Вашингтона о том, что он стремится к другим мнениям и демократии".
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"(Демократии - ред.) больше нет у американцев, о чем, к примеру, свидетельствует, позиция Запада в пользу репрессий и войны геноцида в секторе Газа", - отметил он.
По мнению журналиста, RT смог "добиться успеха и достучаться до масс", а западные СМИ больше не могут считаться свободными и не уважают остальных.
"Это только разоблачает ложь Запада о том, что они заботятся о демократии и другом мнении", - добавил Бери Атван.
В пятницу госсекретарь США Энтони Блинкен обвинил RT в участии в якобы "тайных операциях" по вмешательству в дела других стран и "военных закупках". Он добавил, что США вводят санкции против трех структур и двух человек в связи с обвинениями в адрес RT. О планах ввести новые санкции в отношении RT объявил также координатор центра глобального взаимодействия при госдепартаменте США Джеймс Рубин, назвав их "самыми строгими из возможных".
Минфин США в пятницу заявил, что ввел санкции и в отношении медиагруппы "Россия сегодня" и ее генерального директора Дмитрия Киселева. Главный редактор медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргарита Симоньян в ответ на введение новых санкций США заявила, что не зря прожила жизнь. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, в свою очередь, высмеяла новые санкции США против российских СМИ, в частности телеканала RT, заявив, что в США должна появиться новая профессия "специалист по введенным против России санкциям".