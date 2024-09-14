https://ria.ru/20240914/smi-1972670157.html

МИД назвал обвинения США в адрес российских СМИ нападением на свободу слова

МИД назвал обвинения США в адрес российских СМИ нападением на свободу слова - РИА Новости, 14.09.2024

МИД назвал обвинения США в адрес российских СМИ нападением на свободу слова

Обвинения со стороны США в адрес российских СМИ являются нападением на свободу слова - МИД РФ РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T11:44

2024-09-14T11:44

2024-09-14T11:44

сша

россия

в мире

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Обвинения со стороны США в адрес российских СМИ являются нападением на свободу слова - МИД РФ

https://ria.ru/20240914/ssha-1972648383.html

сша

россия

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2024

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, в мире