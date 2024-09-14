https://ria.ru/20240914/smert-1972744753.html

Пострадавший при взрыве в Дзержинске мужчина умер в больнице

Пострадавший при взрыве в Дзержинске мужчина умер в больнице - РИА Новости, 14.09.2024

Пострадавший при взрыве в Дзержинске мужчина умер в больнице

Работник завода, пострадавший при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске, умер в реанимации, сообщается в Telegram-канале трудовой инспекции в... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T20:19

2024-09-14T20:19

2024-09-14T22:47

происшествия

нижегородская область

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Работник завода, пострадавший при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске, умер в реанимации, сообщается в Telegram-канале трудовой инспекции в Нижегородской области.Накануне она заявляла, что в четверг вечером на территории ООО "НПП "Орион" произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате 35-летнего аппаратчика синтеза госпитализировали с термическими ожогами около 70 процентов поверхности тела, включая туловище, голову, конечности, а также ожогами дыхательных путей."По уточненной информации, пострадавший скончался в отделении реанимации", — говорится в публикации. Ранее трудовая инспекция в Нижегородской области сообщала, что 29 августа на территории ООО "НПП "Орион" также произошел взрыв, при котором пострадали двое аппаратчиков. Их отвезли в больницу с термическими ожогами 30 процентов поверхности тела, в том числе ожогами верхних дыхательных путей, лица и шеи.Согласно открытым данным, НПП "Орион" занимается производством неорганических химических веществ.

https://ria.ru/20240102/rebenok-1919492568.html

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нижегородская область

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происшествия, нижегородская область