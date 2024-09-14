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Пострадавший при взрыве в Дзержинске мужчина умер в больнице
Пострадавший при взрыве в Дзержинске мужчина умер в больнице - РИА Новости, 14.09.2024
Пострадавший при взрыве в Дзержинске мужчина умер в больнице
Работник завода, пострадавший при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске, умер в реанимации, сообщается в Telegram-канале трудовой инспекции в... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T20:19
2024-09-14T20:19
2024-09-14T22:47
происшествия
нижегородская область
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости. Работник завода, пострадавший при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске, умер в реанимации, сообщается в Telegram-канале трудовой инспекции в Нижегородской области.Накануне она заявляла, что в четверг вечером на территории ООО "НПП "Орион" произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате 35-летнего аппаратчика синтеза госпитализировали с термическими ожогами около 70 процентов поверхности тела, включая туловище, голову, конечности, а также ожогами дыхательных путей."По уточненной информации, пострадавший скончался в отделении реанимации", — говорится в публикации. Ранее трудовая инспекция в Нижегородской области сообщала, что 29 августа на территории ООО "НПП "Орион" также произошел взрыв, при котором пострадали двое аппаратчиков. Их отвезли в больницу с термическими ожогами 30 процентов поверхности тела, в том числе ожогами верхних дыхательных путей, лица и шеи.Согласно открытым данным, НПП "Орион" занимается производством неорганических химических веществ.
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происшествия, нижегородская область
Происшествия, Нижегородская область
Пострадавший при взрыве в Дзержинске мужчина умер в больнице
Пострадавший при взрыве на заводе в Дзержинске мужчина умер в больнице
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 сен — РИА Новости.
Работник завода, пострадавший при взрыве на промышленном производстве в Дзержинске, умер в реанимации, сообщается в Telegram-канале трудовой инспекции
в Нижегородской области.
Накануне она заявляла, что в четверг вечером на территории ООО "НПП "Орион" произошел взрыв с последующим возгоранием. В результате 35-летнего аппаратчика синтеза госпитализировали с термическими ожогами около 70 процентов поверхности тела, включая туловище, голову, конечности, а также ожогами дыхательных путей.
"По уточненной информации, пострадавший скончался в отделении реанимации", — говорится в публикации.
Ранее трудовая инспекция в Нижегородской области сообщала, что 29 августа на территории ООО "НПП "Орион" также произошел взрыв, при котором пострадали двое аппаратчиков. Их отвезли в больницу с термическими ожогами 30 процентов поверхности тела, в том числе ожогами верхних дыхательных путей, лица и шеи.
Согласно открытым данным, НПП "Орион" занимается производством неорганических химических веществ.