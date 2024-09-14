https://ria.ru/20240914/slony-1972734628.html

В Зимбабве отстрелят 200 слонов из-за нехватки продовольствия

В Зимбабве отстрелят 200 слонов из-за нехватки продовольствия - РИА Новости, 14.09.2024

В Зимбабве отстрелят 200 слонов из-за нехватки продовольствия

Власти Зимбабве приняли решение о необходимости отстрелить 200 слонов из-за нехватки продовольствия в стране, вызванного беспрецедентной засухой, передает... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T19:08

2024-09-14T19:08

2024-09-14T19:08

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Власти Зимбабве приняли решение о необходимости отстрелить 200 слонов из-за нехватки продовольствия в стране, вызванного беспрецедентной засухой, передает агентство Франс Пресс со ссылкой на заявление управления по охране дикой природы Зимбабве. Ранее президент Зимбабве Эммерсон Мнангагва объявил в стране режим национального бедствия из-за засухи, вызванной природным явлением Эль-Ниньо. "Зимбабве отстрелит 200 слонов из-за беспрецедентной засухи, которая привела к нехватке продовольствия", - говорится в сообщении. Согласно агентству, министр окружающей среды Зимбабве Нкобизита Мангалисо Ндлову заявил, что слонов стало "больше, чем необходимо", добавив, что правительство поручило Управлению парков и дикой природы Зимбабве (ZimParks) начать процесс отстрела. Как заявил глава ZimParks Фултон Мангванья, 200 слонов будут отстрелены в районах, где они сталкивались с людьми. Как пишет агентство, этот шаг позволит решить проблему "стремительно растущей популяции животных". По данным агентства, в Зимбабве обитает около 100 тысяч слонов, что является второй по величине популяцией слонов в мире после Ботсваны. Агентство отмечает, что в последний раз в Зимбабве слонов убивали в 1988 году. Директор некоммерческого Центра управления природными ресурсами Зимбабве Фарай Магуву раскритиковал решение властей об отстреле слонов. По его мнению, это наносит ущерб туристической отрасли, поскольку "живые слоны приносят больше прибыли, чем мёртвые". В начале сентября агентство Франс Пресс со ссылкой на представителя министерства экологии, лесного хозяйства и туризма Ромео Муйунду передавало, что власти Намибии в рамках борьбы с засухой и голодом в стране умертвили 157 диких зверей, всего в этой стране планируется отстрелить 723 животных, в том числе 83 слонов. Исполняющая обязанности регионального директора Всемирной продовольственной программы (ВПП) ООН по югу Африки Лола Кастро заявила в конце июля, что южная часть Африки столкнулась с сильнейшей за 100 лет засухой, вызванной погодным феноменом Эль-Ниньо, и осталась без урожая до 2025 года. По данным агентства Франс Пресс, уже пять стран на юге континента объявили режим национального бедствия в связи с уничтожившей урожай засухой. Среди них Малави, Намибия, Замбия, Зимбабве и Лесото. Как заявила Кастро, к ним вскоре могут присоединиться и другие страны, такие как Ангола и Мозамбик. По ее словам, от засухи пострадали уже по меньшей мере 27 миллионов человек.

https://ria.ru/20240329/antilopy-1936640049.html

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в мире, зимбабве, намибия, африка, эммерсон мнангагва, оон