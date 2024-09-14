https://ria.ru/20240914/sledstvie-1972642570.html

Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной

Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной - РИА Новости, 14.09.2024

Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной

Причастность замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, начальника котельной Климовского патронного завода Александра Чикова и гендиректора завода Игоря РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T04:08

2024-09-14T04:08

2024-09-14T09:15

происшествия

россия

подольск

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Причастность замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, начальника котельной Климовского патронного завода Александра Чикова и гендиректора завода Игоря Кушникова к аварии в котельной прошлой зимой подтверждается показаниями свидетелей, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Там, в частности, говорится, что обоснованность подозрений в отношении фигурантов усматривается из показаний свидетелей и потерпевших, протокола осмотра места происшествия, а также других материалов, представленных следователем. Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, аварию допустил владелец котельной.Рязанцева, Чикова и Кушникова задержали, первому предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, двум другим — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд отправил их всех в СИЗО но Чикова позже перевели под домашний арест. Аварию удалось устранить к 15 января. Девятого января стало известно, что Климовский завод национализируют.

https://ria.ru/20240803/samarin-1963809912.html

https://ria.ru/20240914/delo-1972638560.html

россия

подольск

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происшествия, россия, подольск, московская область (подмосковье)