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Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной - РИА Новости, 14.09.2024
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04:08 14.09.2024 (обновлено: 09:15 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/sledstvie-1972642570.html
Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной
Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной - РИА Новости, 14.09.2024
Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной
Причастность замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, начальника котельной Климовского патронного завода Александра Чикова и гендиректора завода Игоря РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T04:08
2024-09-14T09:15
происшествия
россия
подольск
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Причастность замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, начальника котельной Климовского патронного завода Александра Чикова и гендиректора завода Игоря Кушникова к аварии в котельной прошлой зимой подтверждается показаниями свидетелей, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости. Там, в частности, говорится, что обоснованность подозрений в отношении фигурантов усматривается из показаний свидетелей и потерпевших, протокола осмотра места происшествия, а также других материалов, представленных следователем. Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, аварию допустил владелец котельной.Рязанцева, Чикова и Кушникова задержали, первому предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, двум другим — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд отправил их всех в СИЗО но Чикова позже перевели под домашний арест. Аварию удалось устранить к 15 января. Девятого января стало известно, что Климовский завод национализируют.
https://ria.ru/20240803/samarin-1963809912.html
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россия
подольск
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происшествия, россия, подольск, московская область (подмосковье)
Происшествия, Россия, Подольск, Московская область (Подмосковье)
Свидетели подтвердили причастность замглавы Подольска к аварии в котельной

СК подтвердил причастность замглавы администрации Подольска к аварии в котельной

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© РИА Новости / Илья Питалев
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Скульптура богини Фемиды . Архивное фото
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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Причастность замглавы администрации Подольска Романа Рязанцева, начальника котельной Климовского патронного завода Александра Чикова и гендиректора завода Игоря Кушникова к аварии в котельной прошлой зимой подтверждается показаниями свидетелей, следует из судебных документов, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
Там, в частности, говорится, что обоснованность подозрений в отношении фигурантов усматривается из показаний свидетелей и потерпевших, протокола осмотра места происшествия, а также других материалов, представленных следователем.
Бывший министр энергетики Московской области Александр Самарин в Басманном районном суде города Москвы - РИА Новости, 1920, 03.08.2024
Источник: экс-министр Самарин признал вину в злоупотреблении полномочиями
3 августа, 04:08
Четвертого января на теплотрассе от котельной Климовского специализированного патронного завода произошел прорыв, более 20 тысяч человек остались без отопления в 20-градусный мороз. Как заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев, аварию допустил владелец котельной.
Рязанцева, Чикова и Кушникова задержали, первому предъявили обвинение в превышении должностных полномочий, двум другим — в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Суд отправил их всех в СИЗО но Чикова позже перевели под домашний арест.
Аварию удалось устранить к 15 января. Девятого января стало известно, что Климовский завод национализируют.
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
Фигурант дела об аварии на котельной в Подольске частично признал вину
02:10
 
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