https://ria.ru/20240914/skeyt-park-1972739501.html

Новый скейт-парк открыли в сквере Рубцовой в Химках

Новый скейт-парк открыли в сквере Рубцовой в Химках - РИА Новости, 14.09.2024

Новый скейт-парк открыли в сквере Рубцовой в Химках

В сквере Марии Рубцовой городского округа Химки открыли скейт-парк площадью более тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета. РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T19:37

2024-09-14T19:37

2024-09-14T19:37

владимир харитонов

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

химки (городской округ в московской области)

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МОСКВА, 14 сен – РИА Новости. В сквере Марии Рубцовой городского округа Химки открыли скейт-парк площадью более тысячи квадратных метров, сообщает пресс-служба администрации муниципалитета.Скейт-парк состоит из двух современных площадок — это боул-чаша и памп-трек."Мы услышали наших химчан и обновили скейт-парк в Новых Химках. На месте старой площадки у ребят для тренировок теперь есть новая, современная. Этот проект нам удалось реализовать при содействии регионального министерства благоустройства", — отметил глава городского округа Химки Дмитрий Волошин, его слова приводит пресс-служба.В день открытия нового скейт-парка юных химчан угостили мороженым. Также заместитель главы округа Олеся Романова, депутат Совета депутатов Химок Надежда Смирнова и лидер Движения общественной поддержки Владимир Харитонов вручили ребятам в подарок шлемы и различные сувениры.Модернизацию сквера провели в рамках национального проекта "Формирование комфортной городской среды". Скейт-парк находится в центре города, что делает его доступным для всех желающих. Это место станет не только тренировочной зоной, но и площадкой для общения, обмена опытом и новыми идеями.Кроме того, на территории оборудовали зону для игры в пинг-понг, обустроили дорожно-тропиночную сеть, установили лавочки и урны.В Химках уделяют внимание благоустройству зон отдыха. Так, работы ведут в парке Толстого и Химкинском лесопарке. Также на территории городского округа к 2027 году планируют обновить семь парков и пять скверов общей площадью более 200 гектаров.

https://ria.ru/20240913/les-1972609343.html

химки (городской округ в московской области)

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владимир харитонов, дмитрий волошин (глава городского округа химки), химки (городской округ в московской области)