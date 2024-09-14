https://ria.ru/20240914/siriya-1972648064.html

Запад солгал о химоружии в Сирии, заявил основатель Pink Floyd

Запад солгал о химоружии в Сирии, заявил основатель Pink Floyd - РИА Новости, 14.09.2024

Запад солгал о химоружии в Сирии, заявил основатель Pink Floyd

Запад солгал, обвинив президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия при атаке на сирийский город Дума, заявил основатель группы Pink Floyd... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T07:39

2024-09-14T07:39

2024-09-14T07:39

в мире

сирия

дамаск (город)

сша

башар асад

сеймур херш

барак обама

оон

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ЛУГАНСК, 14 сен - РИА Новости. Запад солгал, обвинив президента Сирии Башара Асада в применении химического оружия при атаке на сирийский город Дума, заявил основатель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в беседе с журналисткой из Луганска Фаиной Савенковой, видеозаписью интервью она поделилась с РИА Новости. "Меня пытались отменить, потому что я выступал против обвинений в адрес Асада в Сирии о том, что он провел химические атаки против своего собственного народа. Это не так. Мы знаем, что он так не поступал. Доказательство налицо, и мы это знаем", - сказал Уотерс. Он указал на то, что американцы, французы и англичане, в свою очередь, направили войска в Сирию и сбрасывали бомбы на сирийский народ, опираясь на эти обвинения. Газовая атака произошла в августе 2013 года в пригороде Дамаска Восточной Гуте, тогда погибли, по разным данным, от нескольких сотен до полутора тысяч человек. Разведка США заявляла, что за атакой стоят правительственные войска, Дамаск обвинения отрицал. Вашингтон в 2013 году после событий в Восточной Гуте заявил о необходимости военной операции в Сирии. Через несколько дней после атаки Совет Безопасности ООН рассматривал проект резолюции, открывающей путь для нанесения ударов по Сирии, но Россия и Китай наложили вето на документ. США готовились выступить в одиночку, бывший тогда президентом Барак Обама добивался у конгресса разрешения на это, но за день до соответствующего голосования Дамаск согласился поставить под международный контроль свои запасы химического оружия в соответствии с предложенным Москвой планом. В сентябре 2023 года американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш опубликовал документ разведывательного управления министерства обороны США, в котором говорится, что в 2013 году доступ к отравляющему веществу зарин в Сирии был не только у правительства Асада, но и у террористической группировки "Джебхат ан-Нусра"*. Херш заявил, что этот документ, однако, не дошел до Белого дома по политическим причинам.* Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20240827/ukraina-1968660886.html

https://ria.ru/20240913/zapad-1972422197.html

сирия

дамаск (город)

сша

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в мире, сирия, дамаск (город), сша, башар асад, сеймур херш, барак обама, оон