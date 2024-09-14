Шольц намерен настаивать на отказе разрешить ВСУ атаковать вглубь России
Шольц будет настаивать на отказе разрешить ВСУ бить дальнобойным оружием по РФ
© AP Photo / Justin TallisКанцлер Германии Олаф Шольц
© AP Photo / Justin Tallis
Канцлер Германии Олаф Шольц. Архивное фото
БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен настаивать на отказе разрешить Украине использовать оружие дальнего радиуса действия для атак вглубь территории России, пишет газета Welt.
Речь идет о вооружениях, которые киевский режим получил от ФРГ.
"Это по-прежнему так. Я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат иначе. Я не собираюсь этого делать, потому что считаю это проблемой", — приводятся в публикации слова политика.
Сообщается, что такое заявление Шольц сделал на встрече со сторонниками партии СДПГ в городе Пренцлау, расположенном в федеральной земле Бранденбург.
Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.
Позиция России
В четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.
По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.
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Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.
Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление российского лидера о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.
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