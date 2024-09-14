https://ria.ru/20240914/sholts-1972744443.html

Шольц намерен настаивать на отказе разрешить ВСУ атаковать вглубь России

Шольц намерен настаивать на отказе разрешить ВСУ атаковать вглубь России - РИА Новости, 14.09.2024

Шольц намерен настаивать на отказе разрешить ВСУ атаковать вглубь России

Канцлер Германии Олаф Шольц намерен настаивать на отказе разрешить Украине использовать оружие дальнего радиуса действия для атак вглубь территории России,... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T20:14

2024-09-14T20:14

2024-09-14T20:49

специальная военная операция на украине

в мире

россия

киев

германия

вооруженные силы украины

олаф шольц

нато

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/08/1971438441_0:157:3302:2014_1920x0_80_0_0_a9130fcc4746200682118a3380f67817.jpg

БЕРЛИН, 14 сен — РИА Новости. Канцлер Германии Олаф Шольц намерен настаивать на отказе разрешить Украине использовать оружие дальнего радиуса действия для атак вглубь территории России, пишет газета Welt.Речь идет о вооружениях, которые киевский режим получил от ФРГ."Это по-прежнему так. Я придерживаюсь своей позиции, даже если другие страны решат иначе. Я не собираюсь этого делать, потому что считаю это проблемой", — приводятся в публикации слова политика.Сообщается, что такое заявление Шольц сделал на встрече со сторонниками партии СДПГ в городе Пренцлау, расположенном в федеральной земле Бранденбург.Сейчас на Западе идут дискуссии о снятии запрета на использование киевским режимом западного оружия большой дальности для нанесения ударов вглубь России. Этот вопрос должен был обсуждаться на вчерашней встрече президента США Джо Байдена с премьер-министром Великобритании Киром Стармером, но в итоге никаких объявлений по этой теме не было.Позиция РоссииВ четверг Владимир Путин заявил, что в НАТО обсуждают не просто возможность использования ВСУ западных дальнобойных вооружений, а прямое участие в конфликте.По словам главы государства, киевский режим уже наносит удары по российской территории беспилотниками и другими средствами. Когда же речь идет о применении высокоточного оружия большой дальности западного производства, то следует понимать, что такие операции проводятся при участии военных стран альянса, поскольку только они могут вводить полетные задания в ракетные системы, пояснил президент.Он подчеркнул, что прямое участие Запада в противостоянии на Украине существенно изменит его суть и будет означать, что члены НАТО — США, европейские страны — воюют с Россией. Москва же будет принимать решения исходя из появляющихся перед ней угроз, резюмировал Путин.Как отметил представитель Кремля Дмитрий Песков, заявление российского лидера о последствиях ударов вглубь России было предельно четким и однозначным, нет сомнений, что оно достигло адресатов.

https://ria.ru/20240914/kiev-1972719059.html

https://ria.ru/20240914/nato-1972738843.html

https://ria.ru/20240913/london-1972375244.html

https://ria.ru/20240914/voynv-1972598774.html

россия

киев

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, киев, германия, вооруженные силы украины, олаф шольц, нато, владимир путин, украина, джо байден