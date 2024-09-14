https://ria.ru/20240914/shary-1972720594.html

СМИ: КНДР запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

СМИ: КНДР запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи - РИА Новости, 14.09.2024

СМИ: КНДР запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

КНДР снова запустила шары, предположительно, с мусором, в сторону Южной Кореи в субботу, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T17:25

2024-09-14T17:25

2024-09-14T17:26

в мире

южная корея

кенгидо

сеул

объединенный комитет начальников штабов (сша)

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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. КНДР снова запустила шары, предположительно, с мусором, в сторону Южной Кореи в субботу, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея. "В сообщении, отправленном журналистам в 22.26 по местному времени (16.26 мск - ред.), ​​Объединенное командование начальников штабов (JCS) сообщило, что воздушные шары Северной Кореи могут долететь до провинции Кёнгидо, окружающей Сеул.. и требует от людей сообщать о воздушных шарах военным или полиции", - говорится в сообщении. Агентство со ссылкой на командование уточняет, что в среду Северная Корея отправила около 20 воздушных шаров в сторону Южной Кореи, вероятно, с мусором, но они не смогли пересечь военную "линию демаркации" между странами. С конца мая Северная Корея запустила уже тысячи воздушных шаров с мусором в Южную Корею в ответ на отправку в КНДР южнокорейскими активистами антипхеньянских листовок. В сентябре КНДР пять дней подряд запускала шары на Юг с 4 по 8 сентября.

https://ria.ru/20240717/yuzhnaya_koreya-1960122421.html

https://ria.ru/20240715/koreja-1959870480.html

южная корея

кенгидо

сеул

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в мире, южная корея, кенгидо, сеул, объединенный комитет начальников штабов (сша)