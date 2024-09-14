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СМИ: КНДР запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи - РИА Новости, 14.09.2024
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17:25 14.09.2024 (обновлено: 17:26 14.09.2024)
https://ria.ru/20240914/shary-1972720594.html
СМИ: КНДР запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи
СМИ: КНДР запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи - РИА Новости, 14.09.2024
СМИ: КНДР запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи
КНДР снова запустила шары, предположительно, с мусором, в сторону Южной Кореи в субботу, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование... РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T17:25
2024-09-14T17:26
в мире
южная корея
кенгидо
сеул
объединенный комитет начальников штабов (сша)
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МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. КНДР снова запустила шары, предположительно, с мусором, в сторону Южной Кореи в субботу, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея. "В сообщении, отправленном журналистам в 22.26 по местному времени (16.26 мск - ред.), ​​Объединенное командование начальников штабов (JCS) сообщило, что воздушные шары Северной Кореи могут долететь до провинции Кёнгидо, окружающей Сеул.. и требует от людей сообщать о воздушных шарах военным или полиции", - говорится в сообщении. Агентство со ссылкой на командование уточняет, что в среду Северная Корея отправила около 20 воздушных шаров в сторону Южной Кореи, вероятно, с мусором, но они не смогли пересечь военную "линию демаркации" между странами. С конца мая Северная Корея запустила уже тысячи воздушных шаров с мусором в Южную Корею в ответ на отправку в КНДР южнокорейскими активистами антипхеньянских листовок. В сентябре КНДР пять дней подряд запускала шары на Юг с 4 по 8 сентября.
https://ria.ru/20240717/yuzhnaya_koreya-1960122421.html
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в мире, южная корея, кенгидо, сеул, объединенный комитет начальников штабов (сша)
В мире, Южная Корея, Кенгидо, Сеул, Объединенный комитет начальников штабов (США)
СМИ: КНДР запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

Ренхап: КНДР снова запустила шары с мусором в сторону Южной Кореи

© AP Photo / Incheon Fire HeadquartersМешок с мусором на воздушном шаре, предположительно отправленный Северной Кореей, в Сеуле
Мешок с мусором на воздушном шаре, предположительно отправленный Северной Кореей, в Сеуле - РИА Новости, 1920, 14.09.2024
© AP Photo / Incheon Fire Headquarters
Мешок с мусором на воздушном шаре, предположительно отправленный Северной Кореей, в Сеуле. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 14 сен - РИА Новости. КНДР снова запустила шары, предположительно, с мусором, в сторону Южной Кореи в субботу, передает агентство Ренхап со ссылкой на Объединенное командование начальников штабов Республики Корея.
"В сообщении, отправленном журналистам в 22.26 по местному времени (16.26 мск - ред.), ​​Объединенное командование начальников штабов (JCS) сообщило, что воздушные шары Северной Кореи могут долететь до провинции Кёнгидо, окружающей Сеул.. и требует от людей сообщать о воздушных шарах военным или полиции", - говорится в сообщении.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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Агентство со ссылкой на командование уточняет, что в среду Северная Корея отправила около 20 воздушных шаров в сторону Южной Кореи, вероятно, с мусором, но они не смогли пересечь военную "линию демаркации" между странами.
С конца мая Северная Корея запустила уже тысячи воздушных шаров с мусором в Южную Корею в ответ на отправку в КНДР южнокорейскими активистами антипхеньянских листовок. В сентябре КНДР пять дней подряд запускала шары на Юг с 4 по 8 сентября.
Военнослужащие морской пехоты Вооруженных сил Республики Корея во время совместных с США десантных учений Ssangyong (Двойной дракон) - РИА Новости, 1920, 15.07.2024
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