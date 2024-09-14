https://ria.ru/20240914/serial-1972635154.html

СМИ: индийский режиссер подал в суд на Netflix из-за "Игры в кальмара"

СМИ: индийский режиссер подал в суд на Netflix из-за "Игры в кальмара" - РИА Новости, 14.09.2024

СМИ: индийский режиссер подал в суд на Netflix из-за "Игры в кальмара"

Индийский кинорежиссер Сохам Шах подал в суд на американскую стриминговую платформу Netflix, заявив, что выпущенный ей южнокорейский сериал "Игра в кальмара" —... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T00:58

2024-09-14T00:58

2024-09-14T00:59

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МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Индийский кинорежиссер Сохам Шах подал в суд на американскую стриминговую платформу Netflix, заявив, что выпущенный ей южнокорейский сериал "Игра в кальмара" — это прямой плагиат его фильма 2009 года, передает агентство Блумберг со ссылкой на судебный иск. "Кинорежиссер Сохам Шах подал иск против Netflix в федеральном суде в Нью-Йорке, <...> утверждая, что шоу ("Игра в кальмара". — Прим. ред.) — это "откровенный плагиат" его фильма на языке хинди "Luck" ("Фортуна")", — сообщило агентство. По информации Блумберг, Шах заявил в поданном иске, что основной сюжет, персонажи, тематика, атмосфера, место действия и последовательность событий южнокорейского сериала поразительно схожи с его фильмом, отметив, что это никак не может быть совпадением. В свою очередь представитель Netflix заявил, что подобные обвинения не имеют под собой никаких оснований и компания намерена защищать свой продукт. Премьера "Игры в кальмара" на платформе Netflix состоялась 17 сентября 2021 года. По сюжету герои сериала, многие из которых испытывают финансовые трудности, ведут борьбу за большой денежный приз, участвуя в играх на выживание.

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, netflix, индия, южная корея