https://ria.ru/20240914/serbiya-1972742746.html

Правительство Сербии одобрило пакет мер по защите сербов в Косово

Правительство Сербии одобрило пакет мер по защите сербов в Косово - РИА Новости, 14.09.2024

Правительство Сербии одобрило пакет мер по защите сербов в Косово

Правительство Сербии одобрило в субботу пакет мер экономического и правового характера по защите сербского населения и его прав в Косове и Метохии (КиМ),... РИА Новости, 14.09.2024

2024-09-14T20:02

2024-09-14T20:02

2024-09-14T20:02

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БЕЛГРАД, 14 сен — РИА Новости. Правительство Сербии одобрило в субботу пакет мер экономического и правового характера по защите сербского населения и его прав в Косове и Метохии (КиМ), сообщила пресс-служба сербского кабмина. Президент Сербии Александр Вучич заявил в обращении к гражданам вечером в пятницу, что направит письма о тяжелой ситуации в Косове и Метохии лидерам ЕС, а также США, КНР, РФ и других стран - постоянных членов Совбеза ООН и проведет встречи с 60 мировыми лидерами по этой проблеме. "Пакет мер подразумевает сильную финансовую поддержку сербского народа в КиМ через выделение 20 тысяч динаров (около 180 евро - ред.) в месяц для 5 тысяч безработных и социально незащищенных граждан, бесплатные учебники для всех наших детей, оплату питания детей в дошкольных, начальных и средних учебных заведениях, новые рабочие места и инфраструктурные проекты по строительству и адаптации жилья для сербского народа в КиМ с целью поддержки и сохранения нашего народа на этой территории", - сообщила пресс-служба правительства Сербии. Также принято решение об учреждении Специальной прокуратуры по нарушениям прав человека, узурпации имущества, угрозам жизни и здоровью граждан Сербии, происходящим на территории КиМ. Сербский лидер накануне рассказал, что власти страны до конца этого года снова попросят миссию НАТО в Косове и Метохии о введении ограниченного контингента сербской армии и полиции для защиты населения на севере края. По его словам, официальный Белград и сербы не хотят войны, но хотят "в мире реализовать свои права". Ранее Вучич заявил, что призывающие решить проблему Косова и Метохии вооруженным путем сами не только не готовы воевать, но "не способны даже заправить кровать в казарме", а те, кто убеждает официальный Белград признать независимость Приштины, первыми назовут руководство страны предателями. Минобороны Сербии в свете очередного обострения в Косово в декабре 2022 года передало командованию миссии НАТО KFOR запрос на введение в край до 1 тысячи сербских полицейских и военных в соответствии с резолюцией Совбеза ООН 1244. KFOR затем подтвердил получение запроса на рассмотрение, после чего этот запрос был фактически отклонен. В четверг косовоалбанская "полиция" изъяла из отделения Национального банка Сербии в Косовска-Митровице наличные сербские динары, оставшиеся после запрета Приштины на их обращение в крае и документы из местного отделения архива Сербии. Косовоалбанская "полиция" в ночь на 10 сентября задержала с применением силы четверых молодых сербов в северной части Косовска-Митровицы. Днем 10 сентября в Косовска-Митровице были задержаны еще двое сербов, членов партии "Сербская демократия", которые протестовали из-за задержания молодых людей перед офисом партии в северной Косовска-Митровице, затем их выпустили. В минувшую среду тысяча местных сербов протестовали у здания полиции. Косовоалбанский суд затем постановил поместить молодых людей на 30 суток под домашний арест. Глава правительства Сербии Милош Вучевич ранее указал, что косовоалбанский "премьер" Альбин Курти ежедневно усиливает давление на севере края, чтобы спровоцировать конфликт перед "парламентскими выборами" в самопровозглашенной республике 9 февраля. При этом сербский премьер подчеркнул, что Белград "не смеет оказаться виноватым и привести к краху диалога" с Приштиной под эгидой ЕС. Вучевич и другие члены правительства ранее осудили акцию косовоалбанской "полиции", которая заняла здания муниципалитетов на севере Косово и Метохии и потребовал срочной и острой реакции международного сообщества. Также беспокойство из-за односторонних шагов в крае выразило в сообщении посольство США. Партия косовских сербов "Сербский список" провела встречи с западными дипломатами и руководством контингента НАТО, которых призвала решительно отреагировать на шаги властей в Приштине. В Косово и Метохии сохраняется напряженность из-за планов косовоалбанских "властей" открыть для автомобильного сообщения мост между южной "албанской" и северной "сербской" частями Косовска-Митровицы. Президент Сербии Александр Вучич призвал контингент НАТО KFOR не допустить насилия.

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в мире, сербия, косово, косовска-митровица, александр вучич, милош вучевич, альбин курти, нато, евросоюз, оон