https://ria.ru/20240914/sanktsii-1972733431.html
Посол в Турции рассказал о значении санкций против России для АЭС "Аккую"
Посол в Турции рассказал о значении санкций против России для АЭС "Аккую" - РИА Новости, 14.09.2024
Посол в Турции рассказал о значении санкций против России для АЭС "Аккую"
Западные санкции против России негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта АЭС "Аккую", но он будет реализован, заявил посол РФ в Турции Алексей РИА Новости, 14.09.2024
2024-09-14T19:00
2024-09-14T19:00
2024-09-14T19:14
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АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Западные санкции против России негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта АЭС "Аккую", но он будет реализован, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.Ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что решение немецкой компании Siemens не поставлять заказанное Турцией оборудование для АЭС "Аккую" вызвало задержку в строительстве станции, Анкара примет меры в отношении компании."Односторонние нелегитимные санкции Запада, к сожалению, негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта, призванного стать важным элементом укрепления энергобезопасности вашей страны. Но, несмотря ни на что, хочу вас заверить: проект будет реализован, и Турция получит доступ к стабильному источнику экологически чистой электроэнергии на долгие годы", — сказал Ерхов в интервью анкарскому шефкору газеты "Поста" Хакану Челику.В июне председатель комитета Госдумы РФ по энергетике Павел Завальный заявлял, что санкции повлияли на сроки строительства АЭС "Аккую", поскольку заказанное у фирмы Siemens оборудование не было поставлено, его заменят китайским, доставка ожидается в течение года.Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее глава Росатома Алексей Лихачев. Также сообщалось, что пуск первого блока запланирован на 2025 год.
https://ria.ru/20240709/ssha-1958363950.html
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россия, турция, алексей ерхов, аэс "аккую", в мире
Россия, Турция, Алексей Ерхов, АЭС "Аккую", В мире
Посол в Турции рассказал о значении санкций против России для АЭС "Аккую"
Посол Ерхов: санкции против РФ негативно сказываются на проекте АЭС "Аккую"
АНКАРА, 14 сен — РИА Новости. Западные санкции против России негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта АЭС "Аккую", но он будет реализован, заявил посол РФ в Турции Алексей Ерхов.
Ранее министр энергетики Турции Альпарслан Байрактар заявил, что решение немецкой компании Siemens
не поставлять заказанное Турцией оборудование для АЭС "Аккую" вызвало задержку в строительстве станции, Анкара
примет меры в отношении компании.
"Односторонние нелегитимные санкции Запада, к сожалению, негативно сказываются на темпах и сроках реализации проекта, призванного стать важным элементом укрепления энергобезопасности вашей страны. Но, несмотря ни на что, хочу вас заверить: проект будет реализован, и Турция получит доступ к стабильному источнику экологически чистой электроэнергии на долгие годы", — сказал Ерхов в интервью анкарскому шефкору газеты "Поста" Хакану Челику.
В июне председатель комитета Госдумы
РФ по энергетике Павел Завальный
заявлял, что санкции повлияли на сроки строительства АЭС "Аккую", поскольку заказанное у фирмы Siemens оборудование не было поставлено, его заменят китайским, доставка ожидается в течение года.
Строительство первой в Турции АЭС "Аккую" стало крупнейшим совместным российско-турецким проектом. Планируется, что после ввода в эксплуатацию всех четырех энергоблоков с передовыми российскими реакторами ВВЭР-1200 мощностью по 1200 мегаватт каждый станция будет вырабатывать около 35 миллиардов киловатт-часов в год и покрывать до 10% потребности Турции в электроэнергии.
Полномасштабные пусконаладочные работы активно идут на энергоблоке №1 АЭС "Аккую", заявил ранее глава Росатома Алексей Лихачев
. Также сообщалось, что пуск первого блока запланирован на 2025 год.